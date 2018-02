Legabasket - Emozioni a Cremona: la Reyer la spunta solo all'ultimo (83-85)

Sofferta vittoria esterna della Reyer Venezia, che batte una ottima Vanoli Cremona, solo sul finale, con il punteggio di 83-85, consolidando il primato in classifica, in attesa di Brescia, che giocherà contro Varese. Cremona, al momento, fuori dalla zona playoff, ma con la consapevolezza di poter crescere, dopo aver giocato ad armi pari contro i Campioni D’Italia. Appuntamento alle Final Eight di giovedì a Firenze.

Cremona apre le danze con una notevole intensità difensiva, concedendo pochissimo ai veneti, mentre Johnson-Odom e Sims infiammano le retine del PalaRadi: lo score recita 11-4 per i lombardi, mentre si rifà sotto la Reyer, con le triple di Bramos. La truppa di Sacchetti resiste sul finale del primo periodo con Sims, chiudendo il quarto sul 20-17.

La Reyer va in vantaggio in apertura della seconda frazione, con un 4-0 di Daye e Johnson, ma Johnson-Odom è una mina vagante e il suo apporto offensivo si fa sentire tra le fila di Cremona: cinque punti consecutivi dell’ex Lakers e i padroni di casa guidano con lo score di 25-21 al 13’, allungando sul 33-26 a metà periodo, prima della rimonta veneta, con i punti di Peric e Johnson. La guardia veneziana piazza una serie di triple, che rimette in scia gli orogranta, con l’ottimo apporto di Peric, firmando il sorpasso, mentre Bramos chiude sulla sirena con il punteggio di 43-48 per i viaggianti.

Al ritorno sul parquet, Fontecchio finalizza due contropiedi, permettendo alla Vanoli di restare a contatto, mentre la Reyer replica colpo su colpo, con Watt, negando il sorpasso ai lombardi, mentre nella seconda parte di frazione è battaglia fra Diener e Daye: il veneziano trova una tripla, ma Drake fa meglio, con un gioco da quattro punti, chiudendo in vantaggio sul 62-61.

I problemi al tiro di Daye creano qualche grattacapo alla Reyer, che non riesce ad ipotecare la partita, ritrovandosi a lottare punto a punto con i cremonesi. Il sorpasso dei gialloblù arriva a quattro minuti dalla fine, con Sims per il 74-73: da lì è una sequela di emozioni, Haynes piazza il +3 dall’arco, mentre Diener ripaga con la stessa moneta, mentre Watt e Haynes sembrano chiudere la partita con il +4. Incredibilmente, la Reyer, avanti di due, dopo aver subito il canestro da Johnson-Odom, con un secondo e mezzo perde palla sulla rimessa, concedendo l’ultimo tiro ai padroni di casa: Diener, completamente smarcato, prova la tripla da distanza siderale, ma la palla non vede il ferro e Venezia vince con il punteggio di 83-85.