Lega Basket - Varese mette la quarta contro Brescia (100-72)

L'Openjobmetis Varese non ha alcuna intenzione di fermarsi e dopo le vittorie inanellate contro Venezia, Milano e Cantù, batte tra le mura amiche anche la Germani Basket Brescia. Per gli uomini di Caja si tratta della quarta vittoria consecutiva e del terzo derby lombardo vinto di fila. Un successo giunto a partire già dalle scelte iniziali adoperate dal coach di Varese, che per l'occasione ha presentato il proprio quintetto migliore, ovvero quello composto da Avramovic, Ferrero, Larson, Okoye e Pelle. Dall'altra parte Diana si è affidato ai soliti 5, ovvero: Hunt, Landry, Moore, Luca e Michele Vitali. Due quintetti che hanno dato vita fin da subito ad una partita a senso unico, con i padroni di casa a dominare in lungo ed in largo e gli ospiti ad arrancare costantemente. Infatti gli uomini di Diana non sono mai riusciti a trovare le contromisure adatte per fermare l'attacco varesotto e rimanere in partita. Da qui è maturato un distacco incolmabile per la squadra bresciana, che alla fine si è dovuta arrendere a questa pesante sconfitta, la seconda di fila. Tra i bresciani a salvarsi sono solamente Landry (20 punti) e Michele Vitali (16), mentre per i padroni di casa ci sono da sottolineare le straordinarie prove offerte da Avramovic (29 punti), Okoye (18 punti con 11 rimbalzi) e Larson (11 punti).

Avramovic apre la partita con una tripla, resa subito vana dal piazzato messo a segno da Landry. La guardia serba di Varese si ripete nel possesso successivo con un canestro da oltre l'arco, avvalorato dalla susseguente stoppata rifilata da Pelle ad Hunt. Sul rimbalzo la palla viene catturata da Larson, che parte in contropiede ed una volta giunto ai 6.75 metri lascia partire una conclusione che si spegne in fondo alla retina, per il +12 Varese (14-2). Data la situazione, Diana decide di chiamare subito il time-out, che però non sortisce gli effetti sperati, infatti Pelle stoppa Landry e sul rimbalzo la palla viene nuovamente catturata da Larson, che in transizione realizza un altro canestro dal perimetro. Varese a questo punto allunga con la tripla siglata da Okoye, al quale risponde Hunt con la schiacciata del -12 (20-8). Uno svantaggio ulteriormente ridotto da Landry con due canestri consecutivi da oltre l'arco, avvalorati dalla tripla messa a segno da Vitali. Al play brescianino risponde Natali con una realizzazione dal perimetro, che Cain prova ad avvalorare con un successivo layup efficacemente stoppato da Moss. Sulla giocata dell'ala americana di Brescia si chiude la prima frazione di gioco, con le due squadre che vanno al primo riposo sul punteggio di 29-18.

Un parziale subito mosso da Cain e Moss ad inizio di seconda frazione con due canestri da dentro l'area, che fanno da preludio alla schiacciata di Hunt, il quale riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Una situazione non gradita da Caja, il quale ferma subito il gioco, che riprende con la tripla messa a segno da Okoye. L'ala nigeriana fa poi da assist-man per il canestro da oltre l'arco realizzato da Avramovic, il quale riporta i suoi a distanza di sicurezza (39-24). Un vantaggio difeso dal solito Pelle, il quale si rende autore di una bella stoppata su Hunt, che non riesce poi a riscattarsi sul successivo rimbalzo sbagliando un semplice layup. Un momento di confusione che non piace a Diana, il quale chiama subito il time-out, dopo il quale Hunt si riscatta segnando con una bella schiacciata. Una realizzazione avvalorata da Landry, il quale va a segno da oltre l'arco, poi nel possesso successivo ancora Hunt cavalca il suo momento positivo stoppando Avramovic. Sul rimbalzo la palla viene catturata da Moss, che in contropiede realizza la tripla del -15 (49-34). Uno svantaggio subito rimpinguato da Ferrero con un tiro dal perimetro, avvalorato da quello segnato da Okoye, il quale si mette poi in mostra con una schiacciata, che vale il + 20 per i suoi (57-37). Vitali dalla lunetta prova ad accorciare le distanze ed allora Caja chiama subito il time-out, dopo il quale il punteggio non cambia. Le due squadre vanno così all'intervallo lungo sul risultato parziale di 63-39 in favore dei padroni di casa.

Landry con una tripla apre la terza frazione di gioco, che prosegue con il canestro realizzato da dentro l'area da Larson. Alla guardia americana di Varese risponde subito Moss con un tiro dal perimetro, che viene avvalorato dalla successiva stoppata rifilata da Landry a Cain, ma sul rimbalzo la palla giunge ad Okoye che dagli oltre i 6.75 metri non sbaglia. Nonostante quest'ultima realizzazione Caja decide di chiamare il time-out per invitare i suoi a non perdere la concentrazione, ma dopo il minuto di sospensione è Brescia ad andare a segno con Moore, il quale realizza un bellissimo jump shot. Un canestro reso inefficace da Okoye con due liberi, resi a loro volta vani dal piazzato messo a segno da Ortner. Allora Caja riferma il gioco, ma dopo la pausa è ancora Ortner ad andare a segno dalla lunetta. Una realizzazione che si rivela essere l'ultima della terza frazione di gioco che si conclude con Brescia avanti per 84-56.

Un punteggio subito smosso ad inizio di ultimo quarto da Brescia con un parziale di 5-0 firmato da Vitali col piazzato e Sacchetti con una tripla. Un break immediatamente interrotto da Avramovic con un tiro dal perimetro, avvalorato dalla successiva stoppata rifilata da Cain a Sacchetti. Sul rimbalzo la palla giunge a Larson che in transizione segna la tripla del +27 (90-63). Un punteggio ritenuto eccessivo da Diana, che chiama il time-out, dopo il quale la situazione peggiora, infatti il punteggio recita 94-64. Un parziale certamente irrecuperabile per i bresciani, ma nonostante ciò Diana riferma il gioco per cercare almeno di ridurre il passivo. Un intento che sembra realizzarsi con la tripla messa a segno da Vitali, ma dall'altra parte risponde subito Natali con un canestro dal perimetro. All'ala di Varese risponde ancora Vitali con una schiacciata, resa inefficace dalla tripla messa a segno da Parravicini. Il canestro del giocatore varesotto chiude la partita, con i padroni di casa che possono così festeggiare la quarta vittoria consecutiva giunta nel derby contro Brescia col punteggio di 100-72.