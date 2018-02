Legabasket serie A: risultati e tabellini della 19esima giornata



Ultima giornata di campionato prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia. Il quartetto di testa perde una componente: Brescia viene infatti sonoramente sconfitta a Varese e permette ad Avellino, Milano e Venezia di allungare. Il successo di Varese è ancora più eclatante, tenendo conto dell'assenza di Wells tra i padroni di casa. Se gli irpini e l'Olimpia vincono agevolmente contro Pistoia e Brindisi, ben più sofferta è invece l'affermazione di Venezia, che solo nelle ultime batture riesce ad avere la meglio di Cremona. Tra le inseguitrici, Sassari rimonta 16 punti e batte Bologna, mentre Torino torna al successo dopo 6 ko tra campionato e coppa superando Pesaro. REsta attaccata al treno playoff Trento, che batte e raggiunge Cantù, priva di Culpepper. Reggio Emilia prosegue la sua rimonta dopo il terribile inizio di stagione, e grazie a 13 punti nell'ultimo quarto di Della Valle infligge il 13esimo ko consecutivo (8 in campionato, 5 in Champions) a Capo d'Orlando.

Betaland Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia 70-81 (24-23, 19-14, 16-19, 11-25)

Alibegovic, Faust 5 (1/3, 1/6), Ihring 4 (0/2, 4/4 ai liberi), Atsur 2 (0/4, 0/3, 2/3), Kulboka (0/1, 0/1), Delas 8 (4/7, Wojciechowski 5 (2/3, 1/2 ai liberi), Campani 10 (4/6, 2/4 ai liberi), Stojanovic 21 (5/7, 3/7, 2/2), Ikovlev 15 (5/6, 1/3, 2/2)

Mussini (0/1), J. Wright 4 (2/5), Candi 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Della Valle 24 (4/9, 4/5, 4/4), White 12 (3/7, 2/3), C. Wright 8 (4/6, 0/1, 0/2), Cervi 21 (9/11, 3/4 ai liberi), Nevels 9 (3/5, 1/3), Llompart 2 (1/1, 0/1), 5 assist

Happy Casa Brindisi - EA7 Emporio Armani Milano 72-84 (25-18, 17-22, 7-20, 23-24)

Suggs 13 (2/3, 3/7), Tepic 8 (4/5, 0/3), Smith 7 (1/4, 1/3, 2/2), Mesicek 17 (2/7, 3/5, 4/5), Cardillo, Moore 9 (3/4, 0/6, 3/4), Donzelli (0/1), Lydeka 15 (7/7, 1/3 ai liberi), Giuri 3 (0/4, 1/1)

Goudelock 14 (5/10, 1/4, 1/2), Micov 17 (4/6, 3/3), Pascolo (0/2), Kuzminskas 8 (1/2, 1/2, 3/4), Cinciarini 5 (2/2, 0/1, 1/2), Cusin 2 (1/2, 0/1 ai liberi), Abass 8 (2/3 da 3, 2/2 ai liberi), Theodore 12 (3/5, 0/1, 6/6), Bertans 9 (1/1, 1/4, 4/5), Bertans 9 (1/1, 1/4, 4/5), Jerrells (0/1 da 3), Gudaitis 9 (2/4, 5/6 ai liberi)

Vuelle Pesaro - Fiat Torino 90-95 (24-25, 19-24, 24-26, 23-20)

Omogbo 12 (5/8, 2/4 ai liberi), Ceron 5 (1/2, 1/4), Mika 17 (7/9, 3/3 ai liberi), Moore 18 (4/6, 3/6, 1/1), Ancellotti 10 (5/5), Little 16 (5/6, 2/6), Bertone 9 (3/7, 1/1), Monaldi 3 (0/4, 1/4)

Garrett 22 (6/8, 2/2, 4/4), Poeta 5 (1/2, 1/1), Patterson 12 (4/6, 0/3, 4/6), Boungou 8 (3/4, 0/3), Washington 10 (1/5, 2/3, 2/2), Jones 23 (3/5, 5/7, 2/2), Mazzola (0/1), Mbakwe 15 (5/9, 5/6 ai liberi), Iannuzzi (0/1)

Openjobmetis Varese - Germani Basket Brescia 100-72 (29-18, 34-21, 21-17, 16-16)

Avramovic 29 (7/11, 4/8, 3/4), Pelle 7 (1/1, 5/5 ai liberi), Bergamaschi, Natali 6 (2/4 da 3), Vene 8 (2/3, 0/2, 4/4), Parravicini 3 (1/1 da 3), Okoye 18 (1/3, 4/7, 4/4), Tambone 2 (1/1, 0/1), Cain 7 (3/5, 1/2 ai liberi), Ferrero 9 (2/2, 1/3, 2/2), Larson 11 (1/2, 3/6)

Moore 6 (3/8, 0/1), Hunt 8 (4/7, 0/1 ai liberi), Matellari (0/3 da 3), L. Vitali 6 (1/3, 0/3, 4/5), 9 assist, Landry 20 (4/7, 4/8), Ortner 3 (1/3, 1/1 ai liberi), Veronesi, M. Vitali 16 (4/7, 2/4, 2/5), Moss 8 (1/1, 2/3), Sacchetti 5 (0/1, 1/4, 2/2)



Sidigas Avellino - The Flexx Pistoia 101-71 (24-17, 27-18, 29-21, 21-15)

Zerini 8 (2/2 da 3, 2/2 ai liberi), Wells 8 (4/8, 0/1), Fitipaldo 7 (2/2, 1/3, 0/1), 8 assist, Sabatino 3 (0/1, 1/2), Leunen 9 (3/4 da 3, 0/1 ai liberi), Scrubb 13 (2/4, 3/4), Filloy 2 (1/3, 0/3), D'Ercole 2 (1/1, 0/3), Rich 18 (4/10, 2/3, 4/5), Fesenko 18 (8/9, 2/4 ai liberi), Ndiaye 13 (6/8, 1/2 ai liberi), Parlato

Della Rosa 3 (1/3 da 3), McGee 12 (5/8, 0/3, 2/4), Laquintana 7 (1/3, 1/1, 2/2), Mian 2 (1/4, 0/2), Gaspardo 14 (5/7, 0/2, 4/4), Onuoha 2 (1/2, 0/1), Magro 6 (3/5), Diawara 3 (1/4, 1/2 ai liberi), Moore 17 (4/8, 3/5), Ivanov 5 (2/7, 0/1, 1/4)

Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù 87-76 (16-22, 22-20, 26-17, 23-17)

Franke 3 (0/1, 1/2), Sutton 18 (8/14, 2/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Silins 12 (3/3, 2/9), Forray 3 (0/3, 1/2), Flaccadori 7 (2/5, 0/2, 3/4), Gutierrez 23 (9/12, 0/2, 5/6), Gomes 6 (2/3 da 3), Hogue 2 (1/1), Shields 13 (5/10, 0/3, 3/4)

Smith 14 (3/5, 1/5, 5/5), Cournooh 16 (6/8, 1/3, 1/2), Parrillo 6 (2/4 da 3), Maspero, Raucci 2 (1/1, 0/1), Chappell 6 (3/9, 0/3), Burns 12 (3/8, 1/3, 3/4), 10 rimbalzi, Thomas 20 (2/6, 3/4, 7/10)

Banco di Sardegna Sassari - Segafredo Virtus Bologna 82-74 (11-15, 14-23, 25-19, 32-17)

Spissu 3 (0/2 da 3, 3/4 ai liberi), 6 assist, Bostic 4 (2/2, 0/3), Bamforth 16 (2/7, 2/6, 6/6), Planicic 10 (5/6), Pierre 4 (2/5), Jones 7 (3/6, 1/1 ai liberi) 11 rimbalzi, Stipcevic 6 (1/2, 0/3, 4/4), Hatcher 17 (3/4, 3/9, 2/2), Polonara 8 (1/3, 2/5), Tavernari 7 (2/2, 1/3)

A. Gentile 19 (9/14, 1/1 ai liberi), Umeh 8 (2/3, 1/5, 1/3), Baldi Rossi 5 (1/3, 1/2), Lafayette 7 (0/3, 2/4, 1/2), Aradori 8 (4/5, 0/3, 0/1), S. Gentile 13 (4/8, 1/5, 2/3), Lawson 11 (3/4, 0/3, 5/8), Slaughter 3 (1/3, 1/4 ai liberi)

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia 83-85 (20-17, 23-31, 19-13, 21-24)

Johnson-Odom 23 (4/8, 3/8, 6/8), Martin 11 (3/9, 0/1, 5/6), T. Diener 2 (1/2), Ricci 4 (2/3, 0/1), Ruzzier (0/1, 0/1), Portannese (0/1, 0/1), Fontecchio 8 (4/6, 0/5), Sims 21 (7/11, 0/1, 7/8), D. Diener 10 (0/3, 3/6, 1/1), Milbourne 3 (2/5, 0/1)

Haynes 8 (0/1, 2/4, 2/2), Peric 18 (8/12, 0/2, 2/2), Johnson 12 (1/1, 2/4, 4/4), Bramos 12 (4/7 da 3), Daye 9 (1/6, 1/4, 4/4), Biligha 5 (2/2, 1/1 ai liberi), Cerella (0/1 da 3), Watt 17 (6/8, 5/5 ai liberi)

Classifica

Avellino, Venezia, Milano 28; Brescia 26; Bologna, Torino 22; Sassari 20; Trento, Reggio Emilia, Cantù, Cremona 18; Varese 16; Brindisi, Pistoia 12; Capo d'Orlando 10; Pesaro 8

Prossimo turno

03/03/2018

20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino

04/03/2018

18:15 Red October Cantù - Sidigas Avellino

04/03/2018

18:15 EA7 Emporio Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari

04/03/2018

18:15 Fiat Torino - Betaland Capo d'Orlando

04/03/2018

18:15 Germani Basket Brescia - Happy Casa Brindisi

04/03/2018

18:15 The Flexx Pistoia - Openjobmetis Varese

04/03/2018

18:15 Vanoli Cremona - VL Pesaro

04/03/2018

18:15 Umana Reyer Venezia - Segafredo Virtus Bologna