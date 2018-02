Final Eight di Coppa Italia, Cantù: voglia di stupire senza troppe pressioni

Fotocopyright: Ciamillo & Castoria. La riproduzione del materiale fotograficosenza autorizzazione scritta è vietata in qualunque forma.

La Red October Cantù si prepara ad affrontare le Final Eight di Coppa Italia in programma a Firenze. La squadra di coach Sodini è abbinata con l'Armani Jeans di Simone Pianigiani, in un derby sempre molto sentito da entrambe le tifoserie, ma che ha un evidente squilibrio di valori sulla carta. I biancoazzurri non dispongono della profondità di roster dei milanesi e in più dovranno fare a meno di quello che è stato fino a questo momento l'uomo più determinante della squadra.

Randy Culpepper, infatti, non sarà a disposizione di Sodini dopo la frattura alla mano rimediata nel derby perso in casa contro Varese. L'assenza del nativo di Memphis è un macigno pesantissimo sulle spalle di una squadra le cui rotazioni erano già piuttosto ridotte prima del suo infortunio. Non a caso la società è alla ricerca di un giocatore che possa occupare il posto da numero 4 in campo, per permettere una maggiore gestione delle forze a disposizione. Difficile immaginare che questo nuovo volto possa essere a disposizione già per la sfida contro Milano che così diventa ancora più impegnativa. Culpepper è il terminale offensivo più pericoloso della Red October, in grado di alzarsi dalla linea dei tre punti o di provare ad arrivare fino al ferro avversario con schiacciate spettacolari nonostante l'altezza intorno ai 180cm.

Se però l'identità offensiva di Cantù sembra essere abbastanza chiara sotto la guida di Sodini, con ritmi alti, transizione e tanto tiro da tre punti, gli interrogativi aumentano quando si parla di identità difensiva della squadra. Ammesso che ce ne possa essere una. Troppo spesso la Red October lavora male a rimbalzo difensivo, con i lunghi che non riescono a tagliare fuori i diretti avversari, permettendo loro di prendere rimbalzi importanti per crearsi una nuova opportunità offensiva. Non mancano anche passaggi a vuoto per quello che riguarda la comunicazione e la capacità di rendere la vita difficili agli avversari tanto sotto canestro quanto da dietro la linea dei tre punti.

Il risultato comunque raggiunto, la qualificazione alla Final Eight, rappresenta una sorpresa se si pensa a quello che è stato l'inizio di stagione dentro e fuori dal campo. Cantù non ha particolari pressioni su di sè proprio perchè la sua presenza a Firenze è una sorpresa.

Il roster

2 Smith Jaime Playmaker 11/07/1989 190 83 USA

3 Culpepper Randy Guardia 16/05/1989 182 79 USA

5 Cournooh David Reginald Play/Guardia 28/07/1990 187 83 ITA

8 Parrillo Salvatore Guardia 02/12/1992 192 92 ITA

10 Tassone Maurizio Guardia 23/11/1990 194 86 ITA

15 Crosariol Andrea Centro 11/11/1984 210 114 ITA

19 Maspero Giacomo Ala 31/12/1992 204 102 ITA

20 Raucci Davide Ala 28/06/1990 197 106 ITA

21 Chappell Jeremy Lamar Guardia/Ala 10/06/1987 191 91 USA

23 Burns Christian Ala 04/09/1985 203 110 ITA

25 Thomas Charles Ala/Centro 21/01/1986 203 102 USA