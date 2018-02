Coppa Italia PosteMobile Final Eight 2018: la conferenza stampa

Coppa Italia Presentazione PosteMobile Final8 2018 Legabasket A 2017-2018 Firenze 01 /02/2018 Foto Ciamillo-Castoria/ Fabrizio Bertani

E' iniziata la settimana che porta alla Finale di Coppa Italia: le migliori otto squadre del nostro campionato scendono in campo a Firenze per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Si è svolta oggi nello stadio dell’ACF Fiorentina Artemio Franchi, la seconda conferenza stampa alla presenza del Presidente LBA Egidio Bianchi, dei capitani e degli allenatori delle 8 squadre qualificate, del club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, della madrina dell’evento Fiona May e dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci. Andiamo a sentire le loro parole!

Egidio Bianchi (Presidente della Lega Basket Serie A)

"Finalmente è giunto il momento della Final Eight, importante non solo per la consegna della coppa, ma anche in quanto momento di inclusione. Siamo felicissimi di portare qui la Final Eight, in un territorio che ci sostiene sempre e che ci dà l’occasione di ricordare una figura fondamentale come quella di Nelson Mandela, proprio nel centenario dalla sua nascita".

Cremona

Meo Sacchetti (allenatore): "Partecipare è per noi un traguardo molto importante. Sappiamo che scenderanno in campo alcune “corazzate”, ma lotteremo fino alla fine. Spero anche che i nostri giocatori americani apprezzino le meraviglie di una città come Firenze".

Drake Diener (capitano della squadra): "Finora abbiamo giocato un bel campionato, speriamo di non sfigurare in questa competizione così importante".

Avellino

Pino Sacripanti (allenatore): "È sempre piacevole partecipare alle Final Eight. È un torneo non adatto ai deboli di cuore, specialmente visto l’equilibrio pazzesco del campionato finora".

Maarten Leunen (capitano della squadra): "Siamo molto felici di giocare le Final Eight. Iniziare bene, contro Cremona, sarà una grande sfida per noi".

Torino

Paolo Galbiati (allenatore): "Torino non disputa le Final Eight da anni, veniamo qui per dare il meglio fin dalla prima partita, in cui sfideremo gli attuali Campioni d’Italia".

Peppe Poeta (capitano della squadra): "Siamo molto contenti di esserci e di riportare Torino in una competizione così affascinante".

Venezia

Walter De Raffaele (allenatore): "È la sesta volta in sette anni che disputiamo questo torneo e faremo di tutto per portarci a casa la Coppa Italia".

Tomas Ress (capitano della squadra): "Siamo una squadra solida e cercheremo di giocarcela al meglio. Siamo sempre usciti ai quarti di finale, stavolta ce la metteremo tutta per arrivare in fondo".

Milano

Simone Pianigiani (allenatore): "Questo è un torneo con una formula “assurda”, un vero e proprio concentrato di adrenalina in tre giorni. Per i tifosi sarà spettacolare, visto l’altissimo livello delle squadre in campo”.

Andrea Cinciarini (capitano della squadra): "Da quando gioco a Milano abbiamo sempre portato a casa questa coppa, speriamo di ripeterci! La prima partita sarà il derby con Cantù: dovremo concentrarci al massimo per affrontare subito una partita così importante".

Cantù

Marco Sodini (allenatore): "Seppur esordienti, vogliamo provarci fino alla fine. Ci aspetta subito il derby con Milano…siamo consapevoli della forza dell’avversario, ma ce la metteremo tutta".

Jeremy Chappell (capitano della squadra): "Nessuno si aspettava di trovarci qui, vogliamo smentire tutti!".

Brescia

Andrea Diana (allenatore): "In apertura ci aspetta subito una partita dura. Contro la Virtus daremo il massimo, cercando di rivivere la favola dell’anno scorso".

David Moss (capitano della squadra): "Siamo una bella squadra, ma sarà difficile vincere questo trofeo. Tutte le squadre coinvolte giocheranno al massimo per aggiudicarselo, ma noi non ci tireremo di certo indietro".

Bologna

Alessandro Ramagli (allenatore): "Per la Virtus, esserci è davvero importante, considerando la caduta in A2 di due anni fa".

Klaudio Ndoja (capitano della squadra): "Siamo onorati di partecipare a questo torneo. Sappiamo che sono attesi tanti dei nostri tifosi e vogliamo divertirci insieme a loro senza mai tirarci indietro".

IL PROGRAMMA

Quarti di finale

15 febbraio: Sidigas Avellino vs. Vanoli Cremona (ore 18.00) e Umana Reyer Venezia vs. Fiat Torino (ore 20.45).

Venerdì 16 febbraio: EA7 Emporio Armani Milano vs. Red October – MIA Cantù (ore 18.00) e Germani Basket Brescia vs. Segafredo Virtus Bologna (ore 20:45).

Semifinali

sabato 17 febbraio (ore 18:00 e ore 20:45).

Finale

Domenica 19 febbraio (18:00)

