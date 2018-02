Postemobile Final Eight 2018 - Milano: una stagione di alti e bassi (troppi)

Esultanza Milano EA7 Emporio Armani Olimpia Milano - Red October Cantu' LegaBasket 2017/2018 Milano 17/12/2017 Foto Ciamillo-Castoria

Giovedì penderà il via la Final Eight di Coppa Italia: in quel di Firenze Milano, Brescia, Avellino, Venezia, Cremona, Torino e Cantù si sfideranno per alzare il primo trofeo dell'anno. Tre giorni impegnativi, senza la possibilità di sbagliare, pena l’eliminazione dal torneo. Oggi analizzeremo l'EA7 di Simone Pianigiani

MILANO, NON SEI L'UNICA FAVORITA!

Ad inizio stagione Milano era la grande favorita, ora il campionato vede un grande equilibrio in testa con le scarpette rosse che hanno perso in casa contro Venezia ed Avellino e, tra le prime quattro, hanno solo battuto Brescia.

Gli uomini di Pianigiani stanno facendo fatica in Europa, ma, l'obiettivo di questa stagione è vincere in Italia quindi, nonostante una stagione di alti e bassi dal punto di vista delle prestazioni, l'Olimpia andrà a Firenze con un unico scopo ovvero quello di alzare il trofeo. Non sarà facile, ma Milano vuole e deve ristabilire le gerarchie in un torneo che negli anni scorsi ha regalato sempre gioie.

In questa stagione Milano ha cambiato quasi totalmente pelle, con l'arrivo in panchina dell'ex allenatore della Mensana e di molti giocatori di altissimo livello: Goudelock, Theodore, Jerrells, Micov, Bertans, Gudaitis e molti altri.Questa squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter in gara secca essere superiore a qualsiasi avversario. L'EA7 incontrerà venerdì pomeriggio Cantù: un derby che riserve sempre mille emozioni. I biancorossi sono si favoriti, ma in una partita, soprattutto contro i rivali biancoblu, ad eliminazione diretta tutto può succedere. In caso di successo, sabato in semifinale sfiderà una tra Brescia e Bologna.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Pianigiani: "Per chi comincia venerdì ci sarà la possibilità di giocare tre partite in meno di tre giorni e questo non succede in nessuno sport al mondo. Ma in generale la Coppa Italia propone sempre partite tirate non solo in stagioni di grande equilibrio come avviene quest’anno nel campionato italiano. Saranno giorni carichi di adrenalina che sarà bello vivere in questa cornice. Mi aspetto partite tirate, decise all’ultimo tiro o all’ultimo secondo, il pubblico si divertirà".



Andrea Cinciarini: "Nei miei primi due anni a Milano siamo riusciti a vincere la Coppa Italia e contiamo di farlo ancora ma è l’obiettivo di tutti, nostro e delle altre sette squadre. Il quarto con Cantù sarà difficile perché è un derby e avranno tanti tifosi. Noi dovremo fermare i loro tiratori e impedirgli di giocare al ritmo che loro prediligono".

IL PROGRAMMA

Quarti di finale

15 febbraio: Sidigas Avellino vs. Vanoli Cremona (ore 18.00) e Umana Reyer Venezia vs. Fiat Torino (ore 20.45).

Venerdì 16 febbraio: EA7 Emporio Armani Milano vs. Red October – MIA Cantù (ore 18.00) e Germani Basket Brescia vs. Segafredo Virtus Bologna (ore 20:45).

Semifinali

sabato 17 febbraio (ore 18:00 e ore 20:45).

Finale

Domenica 19 febbraio (18:00)