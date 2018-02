PosteMobile Final Eight 2018 - Brescia a caccia della sua prima Coppa Italia

Foto Copyright: Ciamillo&Castoria. La riproduzione del materiale fotografico senza autorizzazione scritta è vietata in qualsiasi forma

La Germani Basket Brescia si avvicina a questa edizione della Coppa Italia con la voglia di mettersi in bella mostra come accaduto ad inizio campionato, dimostrando che quella fase della stagione non è stata casuale ma piuttosto frutto di un progetto tecnico solido, destinato a crescere sempre di più. Un materiale umano gestito alla perfezione da ormai 4 anni da Andrea Diana, autentico fautore di questa crescita esponenziale a cui è andato incontro il roster bresciano. La Leonessa è passata in poco tempo dal 10° posto dello scorso campionato ad essere capolista dell'attuale, anche se l'ultimo periodo ha ricollocato i lombardi in 4a posizione, con 13 vittorie e 6 sconfitte accumulate in 19 giornate. Un record che gli ha permesso di presenziare per il secondo anno consecutivo alla Coppa Italia.

Proprio da qui riparte l'avventura del roster bresciano nella competizione, infatti la squadra di coach Diana vuole mettersi alle spalle l'eliminazione patita con Sassari in semifinale, raggiunta dopo aver battuto al primo turno Venezia poi laureatasi Campione d'Italia. Un percorso che il coach lombardo vuole affrontare affidandosi ovviamente ai propri uomini migliori, ovvero Landry (15.4 ppg), Hunt (13.1 ppg), Michele Vitali (11.4 ppg) e Lee Moore (10.4 ppg). Logicamente non sarà sufficiente l'apporto dei giocatori appena citati, ma sarà necessario l'aiuto di tutta la squadra, che dovrà soprattutto lavorare per migliorare il proprio gioco sul perimetro; infatti il roster bresciano sia nelle partite vinte che quelle perse in questa stagione ha fatto registrare una percentuale infinitamente bassa (35.4%), che va obbligatoriamente alzata se si vuol puntare all'obiettivo massimo. Dall'altro canto però c'è una statistica relativa al gioco interno al pitturato che premia i lombardi, infatti la squadra di coach Diana viaggia con il 52.9% dal campo, un dato significativo sul come il roster preferisca privilegiare gli schemi interni al pitturato, piuttosto che quelli sul perimetro.

Di questo e non solo hanno parlato sia il coach Diana che il capitano della squadra, David Moss, nella conferenza stampa di presentazione della competizione. In merito a ciò l'allenatore bresciano ha detto: "In apertura ci aspetta subito una partita dura. Contro la Virtus daremo il massimo, cercando di rivivere la favola dell'anno scorso". Sulla stessa linea il capitano Moss: "Siamo una bella squadra, ma sarà difficile vincere questo trofeo. Tutte le squadre coinvolte giocheranno al massimo per aggiudicarselo, ma noi non ci tireremo di certo indietro".

Parole che stanno a dimostrare la volontà della squadra bresciana di ricoprire in questa competizione un ruolo ben più importante di quello di outsider, a partire già da Venerdì quando la Germani Basket Brescia sarà chiamata ad affrontare la Virtus Bologna, già sconfitta in stagione col punteggio di 76-74. Una partita nella quale si misero in mostra i soliti noti, ovvero Landry (16 punti), Hunt (15 punti con 10 rimbalzi), Michele Vitali (14) e Sacchetti (10). Ripetere quel tipo di prestazione stavolta non basterà, ma di certo può essere una buona base dalla quale partire, come per esempio il 50% dal campo racimolato in quella partita.

La Leonessa si appresta quindi a vivere una competizione da protagonista, dimenticando le sconfitte patite in campionato contro Trento e soprattutto Varese, e cercando di migliorare quel progetto tecnico iniziato 4 anni fa e che ora necessita di essere ultimato per portare a casa quei trofei tanto ambiti da società, staff tecnico, giocatori e tifosi.

Il roster

2 Moore Lee Guardia 09/08/1995 193 85 USA

4 Hunt Dario Centro 02/05/1989 206 104 USA

5 Mastellari Martino (dal 12/01/2018) Play/Guardia 03/01/1996 193 93 ITA

7 Vitali Luca Playmaker 09/05/1986 201 87 ITA

8 Landry Marcus Ala 01/11/1985 201 104 USA

10 Ortner Benjamin (dal 14/12/2017) Centro 16/03/1983 206 103 AUT

16 Veronesi Giovanni Guardia/Ala 21/03/1998 194 85 ITA

20 Fall Abdel Centro 24/01/1991 202 94 ITA

26 Traini Andrea Playmaker 23/08/1992 180 80 ITA

31 Vitali Michele Guardia 31/10/1991 196 89 ITA

34 Moss David Ala 09/09/1983 196 100 USA

41 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 100 ITA