PosteMobile Final Eight 2018 - Vanoli Cremona a caccia di riscatto

La Vanoli Cremona è chiamata al riscatto. La squadra di coach Sacchetti, dopo i recenti risultati in campionato, è costretta a dare una svolta alla propria stagione per dimostrare a sè stessa ed ai propri tifosi di essere una serie pretendente non solo per l'imminente Coppa Italia, ma anche in vista dei play-off. La Vanoli attualmente occupa l'11° posto in classifica con 9 vittorie e 10 sconfitte in 19 incontri disputati, un bottino non soddisfacente nè per il presidente Aldo Vanoli, nè per coach Romeo Sacchetti. L'allenatore della Nazionale vuole dai suoi una prestazione convincente già a partire dal quarto di finale che la Vanoli è chiamata a disputare contro la capolista del campionato, ovvero la Sidigas Avellino. Una squadra già affrontata in questa stagione, con gli irpini costretti alla resa col punteggio di 86-73.

Da qui riparte l'avventura della Vanoli Cremona. Infatti in quell'occasione i cremonesi tirarono con il 51.3% dal campo ed il 41.9% da oltre l'arco. Due dati rappresentativi della superba prestazione che sfoderarono gli uomini di Sacchetti, che ora sono chiamati a ripetersi. In particolar modo il coach della Nazionale chiederà ai suoi uomini di punta di trascinare la squadra verso la vittoria della partita e quindi poi del torneo. In questo senso si fa riferimento a Johnson-Odom, autentico mattatore nella sfida contro Avellino in campionato con 20 punti, Fontecchio, che in quell'occasione rifilò 15 punti, Martin, autore di 12 punti, Ricci, 11 punti e Sims, 10. Cinque giocatori che in quell'occasione riuscirono a trascinare i propri compagni verso un successo particolarmente importante, che ora va ripetuto sotto ogni punto di vista, fisico, morale, tecnico e tattico.

Per fare ciò la Vanoli è chiamata ad alzare le proprie percentuali standard che la vedono per ora tirare dal campo con il 51.1% e dal perimetro con il 36.2%. Statistiche che i lombardi possono migliorare affidandosi alle medie realizzative di Johnson-Odom (18.1 ppg), Martin (14.2 ppg), Fontecchio (11.9 ppg) e Sims (10.5 ppg). Quattro protagonisti di una squadra che si esalta lavorando di collettivo. Non a caso la caratteristica principale della Vanoli è l'organizzazione tattica istruita da Sacchetti ai suoi, sia in fase offensiva che difensiva. Aiuti costanti e circolazione fluida di palla sono le due chiavi della filosofia sacchettiana. Proprio in merito a ciò ma non solo, si è espresso il coach della Vanoli nella conferenza stampa di presentazione del torneo: "Partecipare per noi è un traguardo molto importante. Sappiamo che scenderanno in campo alcune "corazzate", ma lotteremo fino alla fine. Spero anche che i nostri giocatori americani apprezzino le meraviglie di una città come Firenze". Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano della squadra, Drake Diener: "Finora abbiamo giocato un bel campionato, speriamo di non sfigurare in questa competizione così importante!".

Dichiarazioni che stanno a testimoniare la volontà della Vanoli di non limitarsi a partecipare, ma piuttosto di provare a vincere questo torneo per svoltare non solo la propria stagione, ma anche il proprio progetto tecnico, che riceverebbe in caso di successo un impulso notevole rispetto alle antecedenti stagioni. Un trofeo che andrà conquistato partita dopo partita, a partire dalla prima, ovvero il Quarto di Finale con Avellino. Un'impresa non facile, ma di certo non impossibile per gli uomini di Sacchetti, che sono quindi chiamati a regalare un sogno a sè stessi, alla società ed ai propri tifosi, vogliosi di festeggiare la conquista di un trofeo dopo tanti anni di astinenza.

Il roster

0 Johnson-Odom Darius Guardia 28/09/1989 187 98 USA

1 Martin Kelvin Ala 10/09/1989 195 95 USA

6 Gazzotti Giulio Ala 23/09/1991 202 104 ITA

7 Diener Travis Playmaker 01/03/1982 185 79 ITA

8 Ricci Giampaolo Ala 27/09/1991 201 102 ITA

10 Ruzzier Michele Playmaker 09/02/1993 183 80 ITA

11 Portannese Marco Guardia 29/05/1989 192 82 ITA

12 Ariazzi Alessandro Guardia 13/08/2001 185 75 ITA

13 Fontecchio Simone (dal 06/12/2017) dalla EA7 Emporio Armani Milano Ala 09/12/1995 203 91 ITA

14 Sims Henry Centro 27/03/1990 210 115 USA

16 Diener Drake Guardia 19/12/1981 196 88 USA

23 Milbourne Landon Ala 29/06/1987 201 96 USA

25 Orlandelli Filippo Guardia 22/03/1999 182 75 ITA