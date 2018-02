PosteMobile Final Eight 2018 - La guida di Vavel Italia

Tutto pronto al Mandela Forum di Firenze per la quattro giorni della PosteMobile Final Eight di Coppa Italia. Otto squadre per un solo obiettivo, la conquista del trofeo, il secondo che si assegna in stagione. Avellino, Milano e Venezia le tre formazioni che partono inevitabilmente con i favori del pronostico, ma guai a dare per sconfitte le restanti cinque partecipanti, a partire dalla sorprendente - seppur in calo, Brescia, per finire alle mine vaganti Cremona, Torino, Cantù e Bologna.

Nella nostra guida vi esporremo il programma delle quattro partite che andranno in scena tra oggi e domani, le quali sanciranno le quattro vincitrici che si sfideranno sabato nelle due semifinali. Finale in programma domenica pomeriggio.

Il programma dei quarti di finale e le nostre presentazioni

Giovedì Ore 18 Sidigas Avellino - Vanoli Cremona



Giovedi Ore 20.45 Reyer Venezia - Fiat Torino

Venerdì Ore 18 Olimpia Milano - Red October Cantù

Venerdì Ore 20.45 Leonessa Brescia - Virtus Bologna

