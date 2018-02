Poste Mobile Final Eight 2018: Cremona elimina Avellino

Cremona si conferma indigesta per Avellino e la elimina a sorpresa dalle Final Eight di Coppa Italia. Una gara in cui Romeo Sacchetti compie un vero capolavoro, riuscendo a uscire vincitore con un roster molto meno profondo e con molto meno talento. L'esperienza dell'infinito Drake Diener, la forze di Johnson-Odom e la caparbietà di Sims mettono ko un'Avellino svogliata e presuntuosa, in cui solo Rich gioca ai suoi livelli (30 punti ma 6 liberi sbagliati). Fesenko, dopo un primo tempo da dominatore, viene controllato dai lunghi avversari, innervosendosi e commettendo dei falli che nel supplementare risultano decisivi.Filloy non entra mai in partita, Fitipaldo è invisibile e Wells deleterio. Gli 11 errori ai liberi fanno il resto, nel basket vince ancora una volta chi ha più voglia.

Primo quarto Fesenko apre le danze con la prima schiacciata delle Final Eight. Avellino muove con velocità la palla e si porta sul 7-0 con una tripla di D'Ercole, mentre Fesenko giganteggia a rimbalzo con stoppate e rimbalzi. Cremona si sblocca con una tripla di Johnson-Odom, ma Fesenko fa quello che vuole dentro l'area e con altri 4 punti porta i suoi sull'11-3. L'ottavo punto dell'ucraino spinge Sacchetti al primo timeout, da cui Cremona esce con la tripla di Fontecchio (13-8). Fesenko arriva a quota 10, e dopo i rimbalzi comincia anche a distribuire assist, come quello per la seconda tripla di D'Ercole che vale il +10 (18-8). Quando l'ucraino si siede in panchina a rifiatare e Riche che chiude il quarto con 0 punti e un solo tiro tentato, Cremona riesce a imbastire la rimonta: Johnson-Odom, Ricci con una tripla e Milbourne on un gioco da 3 punti riducono a 4 le lunghezze di distanza (22-18). Fesenko è a 10 punti e 5 rimbalzi, Johnson-Odom a quota 5.

Secondo quarto Cremona trova il pareggio chiudendo un parziale di 10-0 (22-22), poi allunga con due triple di Drake Diener (22-28). Avellino fallisce le prima 5 conclusioni della ripresa, torna finalmente a segnare dopo 4 minuti con Rich, che con 8 punti di fila riporta Avellino al comando. Fesenko torna a fare voce grossa sotto le plance, annichilendo Sims (1/7 al tiro), e la Sidigas, anche grazie alla terza tripla di D'Ercole, vola a +8 (38-30), con Rich a quota 11 nonostante 3 errori ai liberi. Cremona attacca a testa bassa forzando tanti tiri mal costruiti (6/24 da 2, 5/16 da 3), e dopo lo sforzo compiuto col parziale di 16-0 chiude comunque sotto di 8 (40-32). Fesenko è già in doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi.

Terzo quarto Dopo due minuti senza punti, Fesenko sblocca il punteggio dalla lunetta. Avellino sbaglia un paio di rifornimenti per l'ucraino, la Vanoli ne approfitta con un nuovo parziale di 6-0, con Martin e Sims finalmente produttivi (41-39). Avellino respira con la quarta tripla di D'Ercole, ma Sims è in fiducia e riporta Cremona a un solo possesso di distanza (46-43). Avellino allunga nuovamente con Fitipaldo e Rich, ma Cremona è sempre viva, e con 5 punti di Drake Diener e un'entrata di Martin arriva a -1, per poi fallire con Drake Diener la tripla del sorpasso allo scadere (53-51).

Quarto periodo Rich e Sims tengono alto il punteggio, Drake Diener pareggia con la sua quarta tripla, Ricci mette la freccia sempre da oltre l'arco (58-61). Avellino continua a sbagliare tanti liberi (12/20), Cremona arriva a +4 (59-63), vantaggio con cui inizia gli ultimi 5 minuti (61-65). La difesa di Cremona chiude ogni strada ad Avellino, con Fesenko anche triplicato, ma la Vanoli non produce in attacco, perde Ricci per falli, e viene superata dal solito Rich (66-65). Sims trova canestro + fallo, Sacripanti becca un tecnico per proteste, e Diener dalla lunetta tramuta il tecnico nel libero del +3, e sulla rimessa Johnson-Odom fa volare Cremona con la tripla del 66-72. Filloy torna a segnare, mancano 2 minuti e Cremona è +4. In lunetta Johnson-Odom, 2/2 e 68-74. E' la volta di Rich, altro 1/2, ma sul rimbalzo Avellino riconquista il pallone e Rich va ancora a segno (71-74). Cremona conquista due rimbalzi in attacco, ma non finalizza. Rich parreggia da 3 a quota 74, meno di un minuto da giocare. Rich conquista palla sul possesso di Cremona, Leunen fallisce la tripla sull'assist di Rich, ma anche Johnson-Odom non riesce a realizzare. Si va all'overtime.

Supplementare Sims realizza il primo canestro, gli risponde Leunen, poi botta e risposta tra Johnson-Odom e Filloy e Diener e Rich (80-80). Drake Diener chiede fallo su una penetrazione, esagera,

tecnico, tramutato da Rich. Il capocannoniere subisce un altro fallo, e dalla lunetta fa 1/2 (82-80). E' la volta di Johnson-Odom di andare in lunetta, 2/2. Fesenko viene contenuto da Sims, altre proteste, altro tecnico. Drake Diener realizza (82-83). Martin subisce fallo, 1/2, ma lui stesso conquista il rimbalzo e realizza (82-86). Rich fallisce l'attacco, Fesenko conquista il rimbalzo ma commette fallo in attacco. Diener fallisce la tripla del ko, ma Rich non segna quella della speranza