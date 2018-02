Postemobile Final Eight 2018 - Milano guai a sottovalutare Cantù (18.00)

Nell'inedita affascinante cornice del Mandela Forum, si assegna il primo trofeo della stagione, vero spartiacque per l'annata cestistica. Milano sfida Cantù nel terzo quarto di finale in programma alle ore 18.00, gara che promette sicuramente spettacolo.

Dopo l'eliminazione un po' a sorpresa di Venezia e di Avellino, la squadra di Pianigiani entra in scena nelle Final Eight di Coppa Italia in questo derby tutto lombardo. I biancorossi proveranno l'assalto alla terza Coppa Italia consecutiva, dopo i due trionfi del 2016 e 2017.

L'EA7 è una delle pretendenti più accreditate alla vittoria finale, ma il suo rendimento è stato troppo discontinuo finora. Una stagione tra alti e bassi per le scarpette rosse, il vero obiettivo stagionale per Milano è vincere in Italia. La gara contro Cantù è una partita che porta ulteriore tensione, dal significato importante anche per i tifosi.

Se l'Olimpia si presenta al gran completo a Firenze, con un roster molto profondo e fisico (sono 15 i giocatori convocati da Pianigiani ndr) non si può dire lo stesso per la Mia Red October vista l'assenza di Culpepper e quella probabile di Crosariol, ma, la squadra di Marco Sodini vuole essere una vera mina vagante del torneo e provare a sorprendere i meneghini.

MILANO-CANTU’: I PRECEDENTI

L’Olimpia è in vantaggio di 94-66 negli scontri diretti con Cantù (avversaria dei quarti di finale), 63-18 nelle partite giocate a Milano, 46-29 per i brianzoli in territorio esterno (3-1 per Cantù nei confronti in campo neutro). Curiosamente, Milano e Cantù si sono incontrate in una finale di Coppa dei Campioni, nel 1983 a Grenoble (69-68 per l’allora Ford), ma non si sono mai incontrate in una finale scudetto o in una finale di Coppa Italia. Nel 2011, Cantù eliminò l’Olimpia nella semifinale dei playoffs (3-1).

Nella storia dei due club a parte la finale di Coppa dei Campioni, la sfida più appassionante fu la semifinale scudetto del 1981 quando Cantù eliminò Milano sbancando San Siro dopo tre supplementari con 32 punti del 19enne Antonello Riva, ovvero il giocatore più rilevante – assieme a Renzo Bariviera – che abbia militato in tutte e due le squadre. Riva fu acquistato dall’Olimpia dopo la stagione 1988-89. L’Olimpia ha vinto le ultime tre partite tra le due squadre inclusa quella di questa stagione.

