Poste Mobile Final Eight 2018: la Coppa Italia è di Torino

La Coppa Italia va alla Fiat Torino, che festeggia grazie a una vittoria al fotofinish e celebra il suo primo trofeo dopo settimane folli, in cui sulla panchina è andato un esordiente (il bravo Galbiati), sono arrivati nuovi giocatori e tutto sembrava presupporre (vedi debacle con Avellino) a una discesa negli inferi. Invece, una folle Final Eight si conclude con una folle partita, che ancora una volta sovverte i pronostici della vigilia. La finale tra Brescia e Torino è un festival delle triple, 66 tentate, con 12/33 per parte, ma viene decisa da un canestro in contropiede di Vujacic, che punisce i tantissimi errori negli ultimi minuti di Brescia. Uno 0/4 di Hunt dalla lunetta negli ultimi 3 minuti, i rimbalzi offensivi di Mazzola, una tripla di Poeta che vale il sorpasso per Brescia, e infine il canestro dell'ex Lakers sono i momenti topici dell'incontro.

Primo quarto Sono i due giocatori con più talento a dare inizio alle danze: Landry da una parte, Blue dall'altra. Dopo i lampi iniziali, la gara si trascina in una serie di errori, con Torino che fatica ad attaccare l'organizzata difesa di Brescia (1/10), mentre la Germani ha cifre leggermente migliori (3/9), ma dopo 6 minuti il punteggio è fermo sul 2-7. Galbiati prova a mischiare le carte con un time out l'innesto di Poeta, ma la sua squadra continua a litigare col ferro. Solo negli ultimi minuti il punteggio ha un'accelerata, con Torino che trova finalmente punti da Washington e Garrett, e Brescia che resiste al comando grazie a due triple di Sacchetti (11-14). 5/17 per Torino, con 1/8 da 3, 5/14 per Brescia, con 3/5 da oltre l'arco Torino

Secondo quarto Sacchetti si supera con un gioco da 4 punti in avvio di ripresa che porta Brescia sul +9 (11-20). Torino rientra con due prodezze di Blue (18-20), fallisce con Jones la tripla del sorpasso, e viene ricacciata indietro da Michele Vitali e Moss (18-25). La Fiat fallisce tanto col precipitoso Boungou Colo, arriva a 2/15 dalla lunga distana, ma poi incredibilmente raggiunge il pareggio proprio con una serie di triple, con Blue, Garrett e Mazzola a segno (27-27). Brescia torna a segnare con Hunt e Moore, allo scadere Garrett sigla il 28-31. chiude il primo tempo con 8/19 da 2 e 4/17 da 3, 9 punti di Blue e 8 di Garrett (ma con 3/11 al tiro). Brescia ha 6/18 da 2, 5/13 da 3, 10 punti (con 3/3 da oltre l'arco) di Sacchetti; 7 sono gli assist di Luca Vitali, 5 quelli di tutta Torino.

Terzo quarto Torino continua a colpire dalla lunga distanza con Washington e Garrett, e dopo la replica di Landry impatta con due liberi di Blue (36-36). Brescia non li lascia impressionare e con una serie di triple (la prima di Landry, due in transizione di Michele Vitali) si lancia a +8 (37-45), con Torino che perde Washington, gravato di 4 falli. Una reazione di Vujacic su un contatto veniale con Michele Vitali penalizza Torino con un tecnico, ma al festival della tripla partecipa anche Boungou Colo (42-47). Vujacic si fa perdonare con un gioco da 3 punti, Boungou Colo fa bis e poi tris, tra le due triple infila la sua anche Michele Vitali (51-52). Sacchetti torna a segnare dalla lunetta, il quarto termina in parità, Brescia mantiene 3 punti di vantaggio (53-56).

Ultimo quarto Landry torna a bruciare la retina dalla lunga distanza, Torino non segna per quasi 3 minuti, poi si sblocca con una tripla di washington e con Garrett torna a -1 (58-59). Washington fallisce il piazzato del sorpasso, sbaglia anche Poeta in entrata, Brescia non riesce ad allungare e finalmente Torino sorpassa con una tripla di Poeta (61-59). Il play di Battipaglia fallisce il trepunti che permetterebbe a Torino di allungare, Luca Vitali pareggia dalla lunetta. Mancano 3 minuti. Hunt fallisce due liberi, Mazzola conquista una serie di rimbalzi in attacco e trova un gioco da 3 punti (64-61). Due minuti da giocare. Hunt in lunetta fa nuovamente 0/2, Washington fallisce l'entrata, e Landry da 3 pareggia (64-64). Garrett sul ribaltamento infila un'altra tripla, Luca Vitali lo imita per il 67-67. Garrett esagera e cerca un'altra tripla, fallendola. Sbaglia anche Landry, Hunt cattura il rimbalzo, Brescia perde palla e Vujacic in contropiede sigla il 69-67. Mancano poco più di 2 secondi. Brescia affida l'ultimo tiro a Moss, che sbaglia. Coppa Italia a Torino.