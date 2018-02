ItalBasket in Romania, l'entusiasmo degli esordienti

Sorrisi contagiosi ed entusiasmo alle stelle per l'Italia del basket che nella giornata di ieri è volata alla volta della Romania dove domani sera si giocherà la quarta giornata della prima fase delle qualificazioni alla World Cup di Cina 2019. La truppa di Meo Sacchetti ha archiviato positivamente anche l'ultima gara del girone d'andata contro l'Olanda, a Treviso, dove gli azzurri hanno trovato la terza vittoria di fila, archiviando di fatto la qualificazione al secondo turno.

Tanti i motivi per sorridere, dalle vittorie alla prestazione, alla coesione di un gruppo che inizia a conoscersi sempre meglio, ma anche per chi, come Diego Flaccadori e Raphael Gaspardo ha esordito ufficialmente con la maglia della Nazionale. Ai microfoni del sito della Federazione la guardia trentina ha espresso tutta la sua felicità per la doppia cifra raggiunta in occasione della gara contro i Paesi Bassi: “All’inizio ero un po’ teso, lo ammetto. Però poi il primo canestro è servito a sciogliermi. La tripla dall’angolo l’ho sentita: appena ho avuto la palla in mano ho avvertito una sensazione di pesantezza positiva ma poi è andata bene. E’ stato un esordio con i fiocchi: il Palaverde ci ha spinto verso una vittoria bella e importante per il nostro cammino. L’antisportivo potevo evitarlo ma ero bello carico”.

Debutto particolarmente emozionante invece per Gaspardo, che al PalaVerde ha giocato con la maglia della Benetton Treviso, società nella quale è cresciuto da ragazzo: “E’ stata un’emozione bellissima perché Treviso è stata la mia casa per tanti anni. Un’atmosfera fantastica che con la vittoria ha reso la serata perfetta. Siamo un gruppo di ragazzi che stanno bene e lavorano bene insieme. Non nascondo che se sono qui è anche per le assenze ma sono contento lo stesso. Il Palaverde me lo ricordavo molto caldo ma a dire la verità ieri è stato incredibile. Davvero una bellissima esperienza”.