NBA - I Bucks superano agevolmente i Bulls. I Pacers cadono a New Orleans

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 97 – 108

Una grande vittoria per i Milwaukee Bucks (12-12) che, grazie esclusivamente, o quasi, a Jabari Parker e Giannis Antetokounmpo, battono con grande facilità i Chicago Bulls (13-12). I due talenti di Jason Kidd, insieme, combinano per 58 punti: 30 per “the Greek Freak” e 28 per Jabari.

La partita è dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, che fin dal primo quarto mettono in chiaro le cose, concludendo i primi 12 minuti con un vantaggio di 12 punti. Tra secondo e terzo periodo poi, Milwaukee riesce ad ampliare con grande facilità il vantaggio su Chicago, toccando anche il +20.

Oltre ai già citati Parker ed Antetokounmpo, da sottolineare la bella prestazione di Mirza Teletovic, che è l’unico altro giocatore in doppia cifra (13 punti). Anche tra i Bulls sono in tre in doppia cifra, Butler, Wade e Gibson, guidati dal prodotto di Marquette che ne piazza 21.

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 95 – 102

Una grandissima partita di Anthony Davis permette ai New Orleans Pelicans (9-18) di avere la meglio su Paul George e gli Indiana Pacers (13-14). L’ex giocatore di Duke conclude la propria partita con 35 punti e 16 rimbalzi, con 11/24 dal campo e 2/3 da tre punti. Oltre ad AD, i Pelicans si aggrappano a Buddy Hield: il rookie, che in questa fase della stagione sta innalzando il proprio livello di gioco, chiude il match con 21 punti, e 5 triple su 8 tentativi.

Per i Pacers, a parte Paul George (18 punti), arrivano buone prestazioni da parte di Myles Turner, 26 punti, e Jeff Teague, 21. Parte invece dalla panchina Al Jefferson, che in 17 minuti mette a referto 14 punti.