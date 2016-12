Google Plus

NBA - Infortunio al ginocchio per Griffin: out per 3/6 settimane (Fonte: www.cbc.ca)

Blake Griffin verrà sottoposto ad un piccolo intervento nei prossimi giorni, a causa di un problema al ginocchio destro. Persino i dottori hanno chiarito come l'operazione non sia niente di preoccupante, ma i tempi di recupero sono tuttora variabili tra le tre e le sei settimane; questo significa che nella migliore delle ipotesi lo rivedremo in campo a metà gennaio.

I problemi fisici per Griffin sono ricorrenti, a partire dal 2009/2010 in cui saltò l'anno da rookie sempre per un problema al ginocchio. Lo scorso anno una mano rotta durante lo scontro con un magazziniere, infine un altro problema durante i playoff nella serie contro Portland che lo costrinse a rinunciare a due partite importantissime.

Aldilà di possibili vantaggi in termini di gioco, ventilati lo scorso anno durante i periodi di assenza, la forzata rinuncia a Griffin è un macigno per il team di Doc Rivers, anche perché l'ala nativa di Oklahoma City sta realizzando delle cifre pazzesche, come 21.2 punti a partita, 8.9 rimbalzi e 4.6 assist, regalando ai suoi la seconda posizione nella Conference.

I Clippers potrebbero valutare qualche trade per scambiarlo prima della deadline, visti i tanti problemi fisici? La logica condurrebbe a una risposta negativa, ma nel mercato della NBA, come abbiamo visto, tutto è possibile.