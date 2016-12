Google Plus

NBA - Utah batte Memphis a domicilio. Philadelphia supera Brooklyn nel finale

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 82 – 73

Vittoria importante per gli Utah Jazz (18-10), che nella notte espugnano il FedEx Forum di Memphis battendo a domicilio i Grizzlies (18-11). La squadra di Quinn Snyder dà continuità al proprio buon momento di forma, raggiungendo la quarta vittoria di fila. Inoltre, Derrick Favors sta lentamente tornando alla forma migliore e, quando l’avrà raggiunta, non potrà che migliore la situazione dei Jazz. Nel frattempo, è ovviamente Gordon Hayward a prendersi la squadra sulle spalle, segnando 22 punti nel match contro Memphis. Lo segue a ruota Rudy Gobert, che ne piazza 21 conditi da 12 rimbalzi.

Per quanto riguarda i Grizzlies, la squadra di David Fizdale perde la seconda gara consecutivamente, buttando al vento anche un discreto vantaggio costruito tra secondo e terzo quarto. Ha pesato tanto la prestazione negativa di Marc Gasol, che chiude con appena 8 punti, 4/22 dal campo e 0/5 da tre.

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 107 – 108

Una partita molto divertente dal Wells Fargo Center: 76ers e Nets si sono infatti dati battaglia per 48 minuti, non dando mai la possibilità all’avversario di creare un vantaggio decisivo. Si arriva così ad un finale di partita punto a punto, con Phila avanti di 4 punti con poco più di quattro secondi sul cronometro. Il possesso è dei Nets che effettuano un’ottima rimessa, segnando la tripla dall’angolo con Jeremy Lin. Con un paio di secondi ancora da giocare, Philadelphia riesce a portare a casa sebbene non realizzi neanche un tiro libero.

Per i padroni di casa, ottima la partita di Joel Embiid, che mette a referto 33 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Ilyasova, che in uscita dalla panchina segna 22 punti.

Tra gli ospiti, il top scorer è il solito Brook Lopez, con 22 punti. Lo seguono a ruota Joe Harris, 19, e Jeremy Lin, 16 punti.