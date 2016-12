NBA: Batum batte i Lakers, blitz Pelicans a Philadelphia

Gli Charlotte Hornets tornano alla vittoria, sconfiggendo i Los Angeles Lakers al termine di una gara in cui gli ospiti sono riusciti a rientrare grazie a un superbo terzo quarto, salvo poi arrendersi nel finale. 13 punti in 33 minuti di presenza sul parquet per Marco Belinelli. Largo successo esterno per i New Orleans Pelicans, i quali portano a casa una preziosa vittoria sul parquet dei Philadelphia 76ers. È il secondo quarto il momento di snodo della partita, con i padroni di casa che sprecano il vantaggio e vengono travolti dagli ospiti, trascinati neanche a dirlo da Anthony Davis (31 punti e 16 rimbalzi).

CHARLOTTE HORNETS - LOS ANGELES LAKERS 117-113

Coach Luke Walton confida sul tiro pesante per riuscire a portare a casa una preziosa vittoria sul parquet degli Charlotte Hornets, ma non ha fatto i conti con la voglia di vincere dei suoi avversari. È Nick Young il primo ad aprire la scatola difensiva e a consentire un primo mini-allungo ai suoi Lakers a metà del primo quarto, ma la partita rimane in equilibrio. Poi è il secondo periodo quello in cui la formazione gialloviola riesce ad effettuare un allungo un po' più deciso, fino al +17 firmato proprio da Swaggy P. Nella ripresa, però, la musica cambia e sono gli Hornets a giocare alla grande sui due lati del campo. Lungo parziale in cui Walker fa da guida, sia sul piano realizzativo che nelle assistenze. In casa Lakers si fa male anche Larry Nance Jr., ma nel quarto decisivo è l'energia di Williams a tenere a galla i lacustri. Belinelli sale in cattedra e firma la bomba della parità a quota 113 a poco più di due minuti dalla fine (13 punti per l'ex fortitudino), mentre la gara si decide a 13 secondi dalla sirena: Batum fa una grande giocata e porta i suoi in vantaggio, nel possesso successivo Young sbaglia la tripla.

CHARLOTTE HORNETS - Punti: Walker 28, Batum 23, Belinelli 13. Rimbalzi: Kidd-Gilchrist 11, Walker 8. Assist: Walker e Batum 10.

LOS ANGELES LAKERS - Punti: Clarkson 25, Young 24, Williams 16. Rimbalzi: Deng 7, Randle e Mozgov 6. Assist: Williams 8.

PHILADELPHIA 76ERS - NEW ORLEANS PELICANS 93-108

Partita tra due delle formazioni meno quotate, almeno sulla carta, ma sempre in grado di regalare delle sorprese. E proprio una mezza sorpresa viene confezionata dai New Orleans Pelicans, i quali espugnano il Wells Fargo Center e sconfiggono i Philadelphia 76ers. Partono forte i padroni di casa, trascinati da un Joel Embiid stimolato dalla sfida contro Davis, mentre Stauskas firma la bomba che a due minuti dalla fine del primo quarto porta i suoi sul +10. Il secondo periodo è però la fase in cui gira definitivamente la partita. Sixers fermi in attacco, mentre dall'altra parte inizia a scatenarsi soprattutto Anthony Davis. Il pivot dei Pelicans inizia a tracciare un solco che diventa sempre più profondo con il passare dei minuti, fino a raggiungere il +16 verso la metà gara. Nel terzo quarto si assiste al ritorno di Noel, ma la musica non cambia: il numero 4 di Phila prova a metterci energia, ma il distacco non va mai sotto la doppia cifra, anche perchè Davis continua a segnare in tutti i modi. New Orleans che mantiene il controllo della gara nonostante i canestri di Stauskas, e il 23 ospite firma i canestri che chiudono la contesa.

PHILADELPHIA 76ERS - Punti: Ilyasova 14, Henderson 13, Embiid 11. Rimbalzi: Covington 8, Okafor 7. Assist: McConnell 5.

NEW ORLEANS PELICANS - Punti: Davis 31, Jones 17, Moore 15. Rimbalzi: Davis 16, Jones 10. Assist: Holiday 9.