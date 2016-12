NBA - Gasol e Westbrook decisivi: Memphis batte Detroit, OKC i Pelicans

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 98 – 86

Una bella vittoria per i Memphis Grizzlies (19-12) che espugnano agevolmente The Palace of Auburn Hills. La squadra di David Fizdale gioca un’ottima partita, mantenendo sempre a distanza di sicurezza Detroit (15-16). Prosegue il momento negativo per i Pistons, quarta sconfitta di fila.

MVP della serata, neanche a dirlo, Marc Gasol, che realizza 38 punti, con un surreale 14/17 dal campo e 2/3 da oltre l’arco. Da segnalare anche il ritorno in campo di Chandler Parsons, dopo un lungo periodo di assenza.

Per quanto riguarda i Pistons, oltre alla solita doppia doppia di Andre Drummond, che comunque tira maluccio, ci sono i 18 punti di Reggie Jackson, top scorer della squadra di Van Gundy.

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 121 – 110

La solita prestazione monstre di Russell Westbrook, e gli Oklahoma City Thunder (17-12) espugnano lo Smoothie King Center. Così si può riassumere il match tra OKS ed i Pelicans (10-21), con il numero 0 che chiude con 42 punti e 10 assistenze, a tre soli rimbalzi dall’ennesima tripla doppia.

Per quanto riguarda l’andamento della partita, i Thunder sono bravi a gestire, a più riprese, il tentativo di rimonta dei Pelicans, guidato sempre dal solito Anthony Davis. Il monociglio più forte della Lega termina con 34 punti e 15 rimbalzi, non sufficienti però ad evitare la sconfitta. Bella partita anche di Jrue Holiday, 23 punti e 10 assist, che sta piano piano tornando ai suoi livelli.