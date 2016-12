NBA - Clippers, problemi al ginocchio per Chris Paul

Fonte immagine: Gazzetta

Gara dalle due facce in casa Los Angeles Clippers: la vittoria di questa notte contro i San Antonio Spurs per 106-101 ha visto l'infortunio di Chris Paul. Il playmaker ha lasciato la partita a metà del terzo quarto - con 19 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 2 rubate - a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata durante un'azione difensiva sul perimetro contro Tony Parker. Il numero tre è corso immediatamente negli spogliatoi per ricevere le cure del caso, anche se il problema non dovrebbe essere particolarmente grave.

"Con il bicipte femorale non si sa mai fino al giorno dopo, anche se non dovrebbe essere nulla di grave", ha affermato coach Doc Rivers nel post-gara. Ha tranquillizzato tutti anche Paul: "Sto bene, sono contento di essermene accorto subito". Non è la prima volta che la superstar dei Clippers rimedia un problema di questo tipo, visto che già nel 2015 aveva saltato un paio di partite nei playoff, contro gli Houston Rockets, nella semifinale di Conference.

L'eventuale assenza di CP3 potrebbe pesare più del previsto, visto che i losangelini sono anche privi di Blake Griffin almeno fino all'inizio di febbraio, essendo il 32 finito sott i ferri per un'artroscopia al ginocchio.