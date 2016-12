Terminata Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers diretta, LIVE NBA 2016/17 (87-80): finisce come in gara7, la decide Kyrie Irving

Aggiorna il contenuto

GOLDEN STATE WARRIORS - CLEVELAND CAVALIERS 108 - 109

FINALE CLAMOROSO! LA RIMESSA È PER DURANT MA JEFFERSON REGGE BENISSIMO, DURANT SCIVOLA SUL PIEDE DELL'AVVERSARIO E LA PARTITA FINISCE QUI!! VINCONO I CAVS

Adesso rimangano 3 secondi adesso ai Warriors per provare a vincere la partita

KYRIEEEEEEEEEEE IRVIIIIIIIIING! CANESTRO IMPRESSIONANTE DI IRVING, CHE SI BUTTA IN DIETRO E SEGNA IN FACCIA A KLAY THOMPSON!!!!

Palla perda dei Warriors, che non riescono a segnare e scadono i 24 secondi. 13 secondi per i Cavs per segnare

Ancora IRVIIIIIING! CLAMOROSA giocata di Irving in mezzo al traffico. Ultimi 30 secondi

STEEEEEEEEPH CURRYYYYYYYYYY!!!!! Tripla clamorosa del numero 30, che riporta avanti i suoi con 1 minuto e 40 da giocare

LEBROOOOOOOON JAAAAAAAMES! Giocata pazzesca del Re, che servito meravigliosamente da Irving, inchioda al ferro una schiacciata di una potenza inaudita! Ultimi 2 minuti alla Quicken Loans Arena

Quarto periodo leggendario di Irving, che segna il canestro del pareggio contro le braccia lunghissime di Durant

In uscita dal TO, James schiaccia e porta di nuovo ad un possesso di distacco. Poi Green sbaglia la tripla, i Cavs sciupano l'occasione di pareggiare

Jeffersoooooooooon! Altra schiacciata poderosa di Richard Jefferson! Giocata clamorosa! Poi segna Green, e Lue chiama il time out

Imaaaaaan Shumpeeeeert! Grande tripla dell'ex Knicks, per il meno due

Fase concitata della partita: Warriors e Cavaliers perdono qualche pallone di troppo, con 5 minuti sul cronometro il distacco è di soli 5 punti

Si sveglia Irving!!! Tripla clamorosa del numero 2, e meno tre Cavs

Kerr non riesce nel proprio intento, e con LeBron di nuovo in campo, Cleveland torna decisamente in partita

Tripla di Irving con 7.33 sul cronometro: Kerr vuole fermare la partita perché i Cavs stanno rientrando in partita

Grande giocata di Richard Jefferson, che poi però si becca il tecnico perché dopo la schiacciata manda l'occhiolino a Durant

Clamorosa giocata di Durant: schiacciata bellissima dopo aver subito anche il fallo di Thompson. Nell'azione seguente, fa uscire una perla arrestandosi in un secondo

Finisce il terzo periodo: LeBron chiude sfiorando il gioco da tre punti, ma i Warriors rimangono avanti grazie ad un Durant straordinario

Duraaaaaant!! Clamorosa schiacciata in centro area dopo essersi mangiato Jefferson!

Momento difficile per Cleveland, che trova punti soltanto con LeBron James

Partita clamorosa! Ritmi altissimi in questo finale di terzo quarto, con le due squadre che se le stanno suonando di santa ragione

LeBroooooooon Jaaaaames! Clamoroso il re, che risponde a Thompson. Ma torna Draymond Green, che schiaccia in maniera clamorosa!

Totalmente fuori giro Curry, che perde una palla terrificante in contropiede

Seconda tripla di fila per Klay Thompson, che al momento si sta sostituendo a Durant

Tripla di Klay e poi schiacciata di Tristan. I Thompson segnano gli ultimi due canestri, e Kerr chiama il time out

Golden State non segna più se non nella persona di Durant e Thompson

Si torna a giocare: due liberi conquistati da Lebron

Ricapitoliamo: LeBron ha segnato gli ultimi tre canestri dei Cavs da oltre l'arco. Durant e poi Green tengono a galla GS, nonostante l'ultimo dei due rischi seriamente il quarto fallo

LEBROOOOON! Ancora il Re, con la tripla! Poi sbaglia di nuovo Curry e Green va a segno, nonostante un palese fallo in attacco! Momento bellissimo momento della partita!

"Altro giro, altro regalo" per LeBron James, che segna ancora da 3. Rispondo i Warriors, Klay Thompson

Clamoroso errore di Curry, che tira un airball incredibile. Irriconoscibile il bi MVP

Straordinaria tripla di LeBron alla quale risponde il solito Durant che sta, da solo, tenendo avanti Golden State

Inizio un po' molle da parte di entrambe le squadre. Gli unici che sembrano in partita sono James e KD

Grande giocata di Kevin Love, che finta la tripla, Pachulia gli rovina addosso e causa due liberi per l'ex T-Wolves

Ma riprende la partita, due possessi e due triple: prima Love e poi Durant

Maluccio in questo primo tempo, anche Kyrie Irving. Il numero 2 dei Cavs ha tirato 12 volte e segnato appena 4

Piccolo riassunto del primo tempo: 9 rimbalzi, di cui 4 in attacco, per LeBron James. I Warriors non hanno invece segnato triple, per la prima volta in stagione, nel primo quarto

Finisce il secondo quarto a Cleveland. Curry sbaglia la difficile tripla del +6, ma i Warriors rimangono sopra. Bellissima partita, 24 minuti di grande intensità. Assente però ancora dalla partita Curry, che non ha segnato dal campo neanche un canestro

Pareggia Cleveland: grande penetrazione di Irving che scarica per Thompson che schiaccia il pareggio

Meno di due minuti alla fine del primo tempo: LeBron, Irving e Love sono riusciti a ricucire lo strappo dopo che i Warriors hanno tentato la fuga

Draymond Green rischia grossissimo: fugge alla LeBron dopo una chiamata dubbia, e rischia il secondo tecnico

Adesso è Tyronn Lue a fermare la partita, che interrompe l'emorragia

Palla persa di Golden State: Curry commette fallo in attacco, confermando tutte le sue difficoltà ad entrare in partita

Dal time out in poi, i Warriors stanno dominando i Cavs, che non riescono più a regere in difesa

Time out Kerr con 9 minuti e 42 sul crometro. Ritmi alti adesso

I Cavs non mollano: tripla splendida di Channing Frye dopo l'assist di LeBron

Arriva la prima tripla per Golden State: la segna Klay Thompson

Riprende la partita, con un dato curioso: 0-7 da tre punti per i Warriors. La difesa dei Cavaliers sta funzionando alla grande

Si chiude il primo quarto alla Quicken Loans Arena: Klay Thompson è bravissimo a sfruttare il backdoor e a riportare i suoi in vantaggi.

Prova Curry ad entrare in partita, che ottiene il fallo grazie alla finta

Continua a tirare a salve Curry, che non riesce ad entrare in ritmo

Nuovo time out alla Quicken Loans Arena, chiamato questa volta da Lue

6 punti in fila di Durant per i Warriors, tenuti in vita dall'ex OKC

30 secondi di follia a Cleveland: giocata clamorosa di LeBron in penetrazione, risponde Durant con una schiacciata pazzesca. E direttamente dalla rimessa, Love ritrova Lebron che inchioda al ferro

Dopo il canestrone di Kyrie Irving, Steve Kerr chiama time out e ferma per la prima volta la partita.

Punteggio basso dopo un 2 minuti e mezzo: tanti errori per i Cavs, che in difesa invece stanno lavorando benissimo

Dopo due liberi per KD, arriva la prima tripla dei Cavs di Kevin Love

Subito scintille dopo un paio di minuit: secondo fallo di Green, tante proteste e tecnico per il 23

Arrivano i primi due liberi della partita, per Kevin Love. Tanti errori per in questo avvio

Comincia la partita. I due primi possessi sono due palle perse per entrambe le squadre

Buona sera a tutti i lettori di Vavel Italia. Io sono Alberto Prestileo, e seguirò con voi la diretta testuale di Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

Buon Natale a tutti dalla redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live di Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors, partitissima della serata che la NBA ci regala puntualmente ogni anno.

LA PARTITA

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers è ormai un grande classico della NBA moderna: le ultime Finals sono state disputate da queste due franchigie, che molto equamente si sono divise la posta in palio. E se le finali 2015 sono state, per un motivo o per un altro, un po’ a senso unico, quelle dell’anno passato sono state incredibilmente incerte, con 7 gare giocate ad altissimo livello da entrambe. I Cavs hanno recuperato uno svantaggio di 3-1, andando poi a vincere nella baia game-7. Ecco perché la partita di questa sera sarà il clou del Christmas Day 2016.

I CLEVELAND CAVALIERS

I padroni di casa arrivano alla partita di oggi da assoluti dominatori dell’Eastern Conference. 4 vittorie in fila, 9-1 nelle ultime dieci partite, un record di 17-4 con le altre squadre dell’est per un record complessivo di 22-6.

Un cammino deciso quindi fin qui, frutto di un ottimo lavoro svolto fin’ora da Tyronn Lue, ma anche d’una condizione mentale totalmente diversa grazie alla vittoria dell’anno scorso. La grande facilità con la quale questa squadra vince le partite è disarmante sia per chi osserva da fuori, sia per gli avversari, che si vedono stritolati da quella che sembra una macchina perfetta.

LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love stanno giocando a livelli altissimi fin dall’inizio dell’anno. Basta guardare le statistiche di ognuno di loro per rendersi conto di quanta qualità possieda questa squadra: il Re sta viaggiando a 25.3 punti di media a partita, con il 51% dal campo in 36.8 minuti; il play ex Duke sta segnando poco meno, 23.8 punti di media, con il 48% da 2 ed il 42% da tre; infine, l’ex Timberwolves, che segna quasi 22 punti ad allacciata di scarpe (21.9) in poco più di 30 minuti di gioco.

Oltre ai BigThree, il resto della squadra non si sta comportando proprio male. Shumpert, JR Smith e Thompson stanno giocando ad ottimi livelli, mantenendo quelli avuti durante gli scorsi playoff. Senza contare che in uscita dalla panchina, Dunleavy, Jefferson e Frye stanno sempre dando un contributo notevolissimo, nonostante le statistiche non siano eccezionali.

I GOLDEN STATE WARRIORS

La squadra di Steve Kerr, dopo un primo periodo di adattamento dopo l’arrivo di Durant, ha cominciato la propria marcia inesorabile verso i playoff. Ad Ovest, nonostante gli Spurs e, in parte, i Clippers, Golden State non sembra avere rivali. Le 2 partite e mezze che li dividono dagli speroni non danno bene l’idea di quanto divario invece ci sia tra le due formazioni: Popovich più volte si è lamentato di un gioco qualitativamente carente dei suoi, mentre Kerr, dalla sua, non fa che elogiare i suoi per il perfetto inserimento non soltanto di Durant, ma anche degli altri nuovi, come Pachulia e West.

Se per i Cavs si è fatto un ampio discorso legato ai BigThree, per Golden State non si può fare lo stesso per un banale motivo numerico. Il quintetto base della squadra della Baia, eccezion fatta per Pachulia, è composto da soli All-Star: Curry, Thompson, Durant e Green sono quattro giocatori che sono nelle top10 di qualsiasi classifica si voglia fare e affrontarli è incredibilmente difficile per tutti. Le soluzioni offensive sono innumerevoli, e anche difensivamente, sono una squadra capace di neutralizzare chiunque, specialmente poi se al posto di Zaza viene messo Iguodala per quello che è il nuovo death lineup.

Al contrario di quanto detto per Cleveland, uno dei punti di forza dei Warriors non è la panchina, bensì l’allenatore. Steve Kerr, prima di essere un eccellente allenatore, è un comunicatore ed una persona dalle capacità manageriali eccezionali. E per manageriali, si intende proprio il concetto di gestione che, per una persona che ha a che fare con dei ragazzi dalle forti personalità, è un pregio non indifferente. Kerr è stato l’artefice dell’esplosione di Curry e Green, ed è colui che tiene a bada sempre lo stesso Green. Inoltre, è l’uomo che ha impedito di scambiare Thompson e, verosimilmente, riesce a farlo sentire importante nonostante anche l’arrivo di KD.