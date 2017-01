Cleveland Cavaliers, Kevin Love messo k.o da un branzino

Cleveland Cavaliers, Love messo k.o da un problema gastrointestinale

Quando la sfortuna prende il sopravvento, è dura scacciarla via. Gli infortuni hanno fatto capolineo in Ohio, e stanno facendo di tutto per smontare l'armata Cleveland. Ai problemi fisici, seri, di JR Smith (frattura al pollice della mano) e di Chris Andersen (tendine d'Achille), si sono aggiunti, in tono minore, quelli occorsi a Kyrie Irving e Mike Dunleavy, rispettivamente sofferenti al tendine del ginocchio ed alla caviglia. Cavalieri rimaneggiati, e nel match disputato questa notte e vinto 90-82 contro NOLA, coach Tyronn Lue si è dovuto inventare funambolo, un acrobata, mettendo in atto tutte le sue doti di giocolerìa, manipolando con destrezza e scaltrezza tutti i suoi uomini.

Alla lunga serie di infortuni si è aggiunto il problema fisico che ha costretto Kevin Love ad alzare bianca questa notte nel corso del'ultimo quarto della partita contro i Pelicans, quando mancavano 6.54 minuti al termine del match. Lasciato il parquet per far spazio a "Sua Maestà" LeBron James, il Beach Boy è corso negli spogliatoi della Quicken Loans Arena senza far più rientro in campo, lasciando soli i suoi compagni impegnati nel difficile finale punto a punto contro gli arcigni avversari della Louisiana. Stupore tra i presenti, e gelo improvviso sulle tribune gremite del palazzetto. Solo a partita conclusa, ed a vittoria acquisita, sono arrivate le parole di coach Lue a chiarire la situazione e spiegare i motivi che hanno frenato la performance di Love: "Mi sono subito confrontato con lo staff medico, il quale ha confermato che il giocatore è stato messo k.o da una forte intossicazione alimentare. Si ritiene essere collegata al branzino che Kevin Love ha mangiato in aereo mentre stavamo ritornando sabato, da Charlotte. Il ragazzo ha vomitato di tutto, anche cose che ora qui non posso dire".

L'ala dei Cleveland Cavaliers, fino al momento del guaio intestinale, aveva comunque contribuito, in parte, alla causa della sua squadra, fatturando in 24 minuti d'impiego una doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi, tirando però con basse percentuali dal campo. Appena 5/19 totale, con un insolito 0/7 dall'arco dei 7 metri e 25.