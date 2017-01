NBA - I Pacers espugnano Detroit, Denver cede ai Kings

Indiana conquista la diciottesima vittoria grazie ad un Paul George da 32 punti con 10/17 al tiro, ma anche ai 34 punti in due di Teague e Turner. Per i Pistons Harris dalla panchina ne mette 22, mentre 20 a testa per Drummond e Jackson. Nell'altro match fondamentale per l'ottavo posto ad Ovest, Sacramento riesce a sconfiggere i Nuggets grazie al 31-6-6 di DeMarcus Cousins; molto bene anche Collison con 26 punti all'attivo e 7 assist. Danilo Gallinari è il top scorer di Denver e uno dei pochi a salvarsi con 24 punti che però non evitano la sconfitta.

Detroit Pistons - Indiana Pacers 116-121

Gran partenza degli ospiti che nei primi dodici minuti tirano da tre punti con un 6/7 che gli permette di avere subito un vantaggio importante. Detroit con calma riesce però a rimettersi in carreggiata e a chiudere il primo quarto sotto di otto lunghezze. Indiana continua ad attaccare bene girando la palla con buona efficienza ma il punto debole è la difesa, che non riesce a fermare i Pistons così da aumentare il distacco. Molto bene Reggie Jackson per i padroni di casa che accorciano leggermente le distanze alla fine del primo tempo, portandosi sul 60-66. Al rientro in campo l'intesa fra i due giocatori migliori della squadra viene fuori: Reggie Jackson e Andre Drummond si trovano e riprendono definitivamente gli avversari; in più, anche Tobias Harris trova qualche canestro e il penultimo quarto si chiude in perfetta parità. Nell'ultima frazione di gioco si scatena Paul George che ne mette dodici, aiutato anche dall'ottima prestazione di Monta Ellis. I Pacers non si lasciano intimorire dalla rimonta avversaria e riprendono a giocare come sanno fare, portando a casa una vittoria fondamentale.

Denver Nuggets - Sacramento Kings 113-120

DeMarcus Cousins è il protagonista del primo tempo con 20 punti messi a referto e anche qualche scaramuccia con Nurkic; ma se nel primo quarto i Nuggets riescono a reggere l'impatto avversario grazie al nostro Danilo Gallinari, i Kings creano un solco nel secondo periodo. Infatti un parziale di 15-0, con Denver che non trova la via del canestro per quasi sette minuti, permette a Sacramento di allungare in modo quasi decisivo e di chiudere i primi due quarti sul punteggio di 60-51. Denver prova ad approfittare dell'assenza dal campo di Cousins nei minuti finali del terzo quarto e si riporta anche a tre punti di distanza, con Nurkic protagonista e una partita che sembra poter essere riaperta. Sacramento però chiude la pratica nel quarto quarto sfruttando la prestazione da 26 punti di Darren Collison ma anche qualche disattenzione difensiva di troppo dei Nuggets, che calano a picco nella Western Conference.