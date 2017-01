NBA - I Pacers passeggiano sui Nets. Phoenix vince al fotofinish a Dallas

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 109 – 121

Nessun problema per gli Indiana Pacers (19-18) che nella notte battono agevolmente i Brooklyn Nets (8-26). Fin dalla palla a due, la squadra di McMillan va in vantaggio, rimanendoci per tutta la partita. Brooklyn infatti, se non per pochi secondi nel primo e secondo quarto, non è mai in vantaggio, subendo sempre le iniziative di Turner e Teague. Proprio questi ultimi chiudono con due doppie doppie molto significative, rispettivamente da 25 punti e 15 rimbalzi, e da 21 punti e 15 assist.

Oltre loro due, sugli scudi anche il solito Paul George, che con 26 punti si unisce ai suoi compagni già autori di un ventello. Buona prestazione a margine anche di Thaddeus Young, che termina in doppia cifra – 10 punti – sebbene con percentuali dal campo non eccezionali.

Per quanto riguarda i Nets, la squadra newyorchese trova punti dai soli Booker, 16 punti, Lopez, 12 p, e Harris, 10 p.

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 102 – 59

Esce una partita molto equilibrata e divertente all’American Airlines Center, dove Bledsoe e Knight hanno alla fine la meglio su Williams e Nowitzki. Dopo un primo tempo molto favorevole ai Mavericks (11-25), la squadra dell’Arizona riesce a prendere il controllo della partita proprio grazie alle giocate dei suoi playmaker, straordinariamente efficienti col tiro da 3 punti. Dallas pesca però il jolly a fine terzo quarto, quando Harris ruba una sanguinosa palla e realizza il buzzer beater da 3 che porta i suoi avanti nel punteggio per la prima volta nel secondo tempo.

Ciò nonostante, nell’ultimo periodo sono ancora i piccoli di casa Suns (12-25) a fare il bello e cattivo tempo: con 38 secondi sul cronometro, è l’ex Clippers a segnare la tripla del 99-93 che chiude definitivamente i conti.

Ottime, come detto, le prestazioni di Bledsoe e Knight, che chiudono a 26 e 17 punti. Bene anche il playmaker avversario: Deron Williams piazza 20 punti, inutili comunque vista la sconfitta.