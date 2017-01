NBA - Malone tratta le scuse con i suoi veterani: "Ho sbagliato, i problemi vanno risolti dentro lo spogliatoio"

Google Plus

NBA - Malone tratta le scuse con i suoi veterani: "Ho sbagliato, i problemi vanno dentro lo spogliatoio"

Abbiamo scritto in un lungo ed in largo della vicenda Malone – Gallinari (qui, e anche qui), delle dichiarazioni del primo e del secondo subito dopo la partita persa dai Nuggets contro i Kings. Ed era evidente che la cosa non si sarebbe potuta considerare chiusa lì, che ci sarebbe stata una seconda puntata.

E puntualmente è arrivata: ieri sera, dopo la partita persa contro San Antonio, l’head coach di Denver si è pubblicamente scusato con i suoi veterani: “L’unica cosa che posso dire a riguardo, e mi scuso di questo con i miei veterani, è che tutto quello che accade nello spogliatoio deve rimanere lì. In questo ho sbagliato l’altra sera. Ho lasciato che la frustrazione prendesse il sopravvento in me”.

Chiaro quindi il messaggio dell’allenatore, che pensa quello che ha detto ma sa di aver sbagliato nei modi. “Se avessi problemi con i miei veterani, dovrei parlarne singolarmente con loro, faccia a faccia, per risolvere qualsiasi problema noi dovessimo avere”.

Il problema quindi è tutt’altro che risolto. Malone ha fatto capire ulteriormente quale è il suo pensiero sui suoi veterani; come se non bastasse però, oltre ciò, quello che si potrebbe pensare è che queste dichiarazioni siano state dettate dai piani alti, dove non si ha alcuna intenzione di mollare né la vecchia guardia né l'allenatore, e dove quindi si cerca di mediare un conflitto ormai reso pubblico.