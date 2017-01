Cleveland ritrova i Big Three e la vittoria. Brooklyn al tappeto (108-116)

Lebron James, protagonista del successo dei Cavs al Barclays Center

BROOKLYN NETS - CLEVELAND CAVALIERS 108-116

Si ricompone il trio delle meraviglie in casa Cleveland, ed i risultati non si fanno attendere. Coach Tyronn Lue recupera Kyrie Irving e Kevin Love che vengono subito catapultati nello starting five da opporre ai Nets ancora privi di Jeremy Lin. I Cavs partono con il freno a mano tirato, denotando non poche difficoltà al tiro, con Irving impegnato nei primissimi minuti a riprendere confidenza con il parquet. Brooklyn corre, e segna. Il match è equilibrato (ma solo nei primi 18' minuti), Bogdanovic e Brook Lopez perforano il canestro ospite guidando i Nets sul +1 (33-32). È Lebron James, autore di 10 punti negli ultimi due minuti e mezzo del secondo quarto (chiude con 36 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, 14/20 al tiro) a creare lo strappo con cui i suoi Cavs vanno al riposo lungo in fuga, sul 39-50.

Nel terzo quarto si scalda Kevin Love, la sua produzione offensiva, abbinata alla consistenza sotto canestro, permette ai Cavaliers di tenere a bada i Nets. Il Beach Boy chiude con una doppia doppia da 17+13, e, accompagnato per mano da Irving (32) e Thompson (10 punti e 9 rimbalzi), permette a Cleveland di volare fino al +24 (55-79), banchettando sulla difesa, rivedibile, dei newyorchesi. Di puro orgoglio, più che di tecnica ed organizzazione, Brooklyn mangia qualche punto di svataggio e chiude il terzo quarto con 18 lunghezze da recuperare grazie ai canestri di Rondae Hollis-Jefferson e del rookie Chris LeVert, con quest'ultimo che innalza il suo nuovo massimo in stagione a 19 punti.

L'ultimo quarto è di puro garbage time, le difese si sciolgono come neve al sole ed il pubblico del Barclays Center viene "intrattenuto" da una serie di canestri a ripetizione da ambo le parti. I Brooklyn Nets vincono il parziale 40-30, rendendo quindi meno amara la sconfitta (108-116 il finale), la quinta consecutiva.

BROOKLYN NETS: Punti: Bogdanovic 23, LeVert 19, B. Lopez 17; Rimbalzi: Booker 12; Assist: LeVert 5;

CLEVELAND CAVALIERS: Punti: James 36, Irving 32, Love 17; Rimbalzi: ​Love 13; Assist: James 6;