NBA - Kyle Korver ufficiale a Cleveland

L'immagine di presentazione di Korver sul sito ufficiale dei Cavs.

Come avevamo già preannunciato qualche giorno fa in questa prima breve analisi, i campioni NBA Cleveland Cavaliers hanno acquisito la guardia Kyle Korver dagli Atlanta Hawks in cambio dell'ala Mike Dunleavy, della guardia Mo Williams, un conguaglio monetario e una scelta protetta del primo turno 2019. Il contratto di Korver scadrà la prossima estate, ma permetterà ai Cavs di risparmiare la luxury tax che sarebbe stata dovuta in caso di permanenza di Williams.

L'ufficialità dello scambio è stata data dal GM David Griffin.

"Siamo estremamente lieti di essere in grado di aggiungere un giocatore e una persona del calibro di Kyle Korver alla nostra famiglia", ha detto Griffin. "E' tra i tiratori da tre punti più prolifici e dinamici nella storia della NBA, è un altruista. Kyle ha tutti gli elementi del DNA Cavs che noi desideriamo dentro e fuori dal campo. Non vediamo l'ora di accogliere Kyle, la sua moglie Juliet e i loro tre figli a Northeast Ohio e siamo certi che i nostri fan li abbracceranno a braccia aperte".

Korver (6-7, 212) ha giocato in 32 partite (21 in quintetto) di Atlanta in questa stagione con medie di 9.5 punti, 2.8 rimbalzi e 2.3 assist in 27.9 minuti. Ha tirato con 89% dalla lunetta e 41% dalla linea dei tre punti, concludendo 16 partite in doppia cifra nel 2016-17. Korver ha trascorso le ultime quattro stagioni con gli Hawks e attualmente è al primo posto in tutti i tempi nella percentuale ai liberi della franchigia 89% (329-371) e al terzo di tutti i tempi nel tiro da tre con 818 triple. Korver ha tirato con il 45% (818-1,811) dalla linea dei tre punti nella sua carriera con Atlanta e ha colpito almeno una tripla in 311 su 332 partite giocate con la squadra.

Questa è la sua 14 ° stagione NBA ed in totale Korver ha giocato in 996 partite (417 in quintetto) con Philadelphia, Utah, Chicago e Atlanta, con medie in carriera di 10.0 punti e 3.1 rimbalzi in 26.6 minuti a partita. E' stato un NBA All-Star nel 2015 ed è ottavo nella storia della NBA con 1.952 triple in carriera (quinto tra i giocatori attivi) e ottavo di tutti i tempi nella percentuale da tre punti (43%). Korver ha messo a segno 100 o più triple in 11 stagioni nella sua carriera, tra cui le ultime sei consecutivamente.

Dunleavy (6-9, 220), che era arrivato da una trade con Chicago il 7 luglio 2016, ha giocato in 23 partite (due da starter) per i Cavaliers in questa stagione, con una media di 4,6 punti e 2,0 rimbalzi in 15,9 minuti. Williams (6-1, 198) faceva parte della squadra campione NBA 2016 dei Cavaliers dopo aver firmato come free agent il 10 luglio 2015 ed ha mantenuto una media di 8.2 punti e 2.4 assist in 18.2 minuti in 41 partite (14 in quintetto) la scorsa stagione.