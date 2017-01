Indiana pugnala i Knicks, rinviata Portland-Detroit

INDIANA PACERS - NEW YORK 123-108

Contua il magic moment degli Indiana Pacers (20-18) che dopo un inizio stentato di Regular Season, hanno trovato la giusta quadratura del cerchio e con la vittoria di questa notte (la quinta consecutiva) agganciano Charlotte al quinto posto nella Eastern Conference. Ancora in convalescenza New York (17-20), sesta L negli ultimi sette incontri e zona play off ormai distante due gare.

Il punto di forza di Indiana è l'attacco, e già dagli albori del match si capiscono le reali intenzioni della squadra di coach McMillan. Jeff Teague (19 punti e 8 assist, con 9/9 ai liberi), direttore d'orchestra, entra subito nel vivo del match, e supportato da ottimi "strumentisti", imprimono sin dalle prime battute un gran ritmo alla contesa, mettendo in affanno i Knicks. Al 33-29 di fine primo quarto, i padroni di casa fanno seguire un'ottima seconda frazione, culminata con il corposo break di 14-2 coronato dalla tripla di Teague per il +20 dei suoi (60-40). Solo una bomba di Kristaps Porzingis a pochi secondi dall'intervallo lungo permette ai suoi di chiudere con meno di 20 punti di svantaggio (60-43) i primi due quarti. Il lettone chiuderà con 16 punti a referto, con 5/11 dal campo.

I Knicks pagano a rimbalzo, sia difensivo che d'attacco, concedono svariati extra possessi agli avversari che vanno a nozze, potendo sfruttare la fisicità di Myles Turner e Al Jefferson. Proprio la coppia di lunghi, e l'apporto del solito e solidissimo Paul George (19 per lui, 8 nel solo terzo quarto), spingono Indiana oltre i venti punti di vantaggio, e gap che si amplia sempre più giungendo fino al +29 di inizio quarto quarto con protagonista Miles che piazza una tripla dalla chirurgicità assoluta (99-70). Arriva un leggero sussulto d'orgoglio della franchigia della "Grande Mela", che realizza un parziale di 14-2 con Carmelo Anthony nei panni di "salvatore della patria" e coronato dalla bimane affondata da Kuzminskas, riuscendo però a rosicchiare solo in parte l'infinito svantaggio accumulato (110-99). Ma ormai per i Knicks i buoi sono già scappati dalla stalla e ci pensa ancora la point guard Teague, alzando l'alley-oop per Young, ed il "maschio alfa" George, a mandare in ghiaccio la partita trovando i canestri che suggellano la vittoria dei padroni di casa alla Bankers Life Fieldhouse.

INDIANA PACERS: Punti: Teague 19, George 19, Young 16; Rimbalzi: Turner 10; Assist: Teague 8;

NEW YORK KNICKS: Punti: Anthony 19, Jennings 19, Porzingis 16; Rimbalzi: Noah 6; Assist: Anthony 5;

PORTLAND TRAIL BLAZERS - DETROIT PISTONS (Rinviata)

Match rinviato a causa delle cattive condizioni atmosferiche che hanno colpito e funestato sabato l'Oregon. Se la situazione dovesse migliorare, l'Nba farà recuperare la partita questa notte.