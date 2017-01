NBA: notte fonda per Dallas, vince Atlanta. Thomas-Horford, Boston batte New Orleans

In una notte di NBA falcidiata dal maltempo e dalla neve che è caduta sugli Stati Uniti, emergono ancora una volta in maniera limpida i problemi dei Dallas Mavericks. La francighia guidata da Rick Carlisle ha perso nettamente sul proprio parquet contro gli Atlanta Hawks, alla prima uscita stagionale dopo la perdita di Kyle Korver. Continua senza sosta, invece, la marcia dei Boston Celtics che vincono al TD Garden contro i New Orleans Pelicans. Agli ospiti non basta la solita prestazione mostruosa di Anthony Davis, visto che dall'altra parte il tandem composto dal solito Isaiah Thomas e da un Al Horford finalmente convincente regala un secondo e soprattutto un terzo quarto da urlo agli uomini di coach Brad Stevens.

BOSTON CELTICS - NEW ORLEANS PELICANS 117-108

Per metà partita, i New Orleans Pelicans avevano creduto alla possibilità di piazzare il colpaccio. La formazione di coach Gentry stava giocando una bella pallacanestro, soprattutto in attacco, ma qualcosa si è inceppato sul più bello. O meglio, i Boston Celtics hanno iniziato a giocare il loro miglior basket, con coach Stevens che è tornato a sorridere vedendo i suoi giocatori riprendere un certo ritmo, quello necessario per vincere. Grande prova soprattutto di un tandem, quello composto dalle due stelle in canotta verde: Isaiah Thomas non era esattamente in vena per ispirare i compagni (zero assist alla sirena finale), ma ci ha pensato Al Horford a far circolare la palla per mettere in ritmo il resto della squadra. E così, oltre ai 38 punti del playmaker dei Celtics, risaltano gli otto assist dell'ex Atlanta, il quale ha aggiunto anche 7 rimbalzi e otto punti, tirando malissimo. Dall'altra parte è soprattutto Anthony Davis - e non potrebbe essere diversamente - a cantare e a portare la croce. Il mercato potrebbe portare qualcosa, e chissà, proprio da Atlanta...

BOSTON CELTICS - Punti: Thomas 38, Smart 22, G.Green 15. Rimbalzi: Horford 7, Crowder e A.Johnson 6. Assist: Horford 8.

NEW ORLEANS PELICANS - Punti: Davis 36, Galloway 20, Holiday 13. Rimbalzi: Davis 15, Motiejunas 5. Assist: Evans 6.

DALLAS MAVERICKS - ATLANTA HAWKS 82-97

Qualcosa ancora non va in casa Dallas Mavericks. Ancora una prestazione da mettere al più presto nel dimenticatoio, a maggior ragione se consideriamo che l'avversario di giornata all'American Airlines Center erano quegli Atlanta Hawks reduci dalla trade più importante degli ultimi giorni, quella che ha portato Kyle Korver a Cleveland. Una situazione che non ha scosso più di tanto, almeno nella gara giocata nella notte, gli uomini guidati da Mike Budenholzer, capaci di giocare la loro consueta pallacanestro, fatta soprattutto di tanta difesa. E contro questi Mavs, non è difficile imporre uno stile di gioco energico e aggressivo nella propria metà campo. E dire che fino a metà del secondo quarto la gara era stata molto equilibrata, con la tripla di Barnes che regalava sei lunghezze di vantaggio ai padroni di casa. Ma poi si è abbattuto sul campo il ciclone Hawks, praticamente perfetto su entrambe le metà campo. Matthews regalava la parità a quota 51 a metà terzo quarto, ma poi è un monologo ospite, con Howard che domina entrambi i tabelloni (venti i rimbalzi a fine partita). L'ondata di Atlanta non è più sostenibile, Dallas sparisce dal campo e la vittoria ospite diventa cosa concreta.

DALLAS MAVERICKS - Punti: Barnes 21, Nowitzki e Harris 11. Rimbalzi: Bogut 11, Williams 7. Assist: Barea 7.

ATLANTA HAWKS - Punti: Hardaway jr. 22, Schroder 20, Millsap 17. Rimbalzi: Howard 20, Millsap 9. Assist: Millsap 6.