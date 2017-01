Google Plus

NBA - Chicago la spunta all'overtime, Westbrook batte i Nuggets Fonte: www.twitter.com/NBA

I Bulls vincono all'overtime contro Toronto grazie a un Jimmy Butler spaventoso con 42 punti e 10 rimbalzi. DeRozan, nonostante la sconfitta, è autore di una partita da 36 punti mentre Lowry sfiora la tripla doppia con 27-9-12. I Nuggets invece, dopo aver retto l'impeto nel primo tempo, cedono ai Thunder nel secondo che si affidano ancora a Westbrook, protagonista assoluto con 32 punti, 17 rimbalzi e 11 assist; per gli avversari il top scorer è Chandler dalla panchina con 24 punti.

Chicago Bulls - Toronto Raptors 123-118

Bella partita all'United Center in cui si affrontano due dirette concorrenti ad Est, con i Raptors favoriti. Il primo tempo si gioca a ritmi abbastanza alti con le due squadre che si prendono il primo tiro utile e sfruttano molto l'arma del contropiede; bene Wade ma gli risponde DeRozan con una certa immediatezza, mentre Lowry si limita a dispensare assist. Nel secondo quarto Butler inizia a macinare canestri ma è Toronto che prova a scappare ancora con la coppia Lowry-DeRozan che sfruttano un black out in fase offensiva degli avversari e si portano sul +13 a fine primo tempo.

Nel secondo tempo il copione della partita non sembra cambiare con DeRozan che cerca e trova molti tiri dalla lunetta e un Lowry che riprende a segnare, mentre dall'altra parte si fatica a tenere il passo dei Raptors. La svolta del match la dà Jimmy Butler quando la partita sembrava finita: a metà ultimo quarto recupera da solo nove punti di svantaggio e firma persino il sorpasso. I Bulls sono trascinati da due triple di McDermott ma DeRozan con quattro tiri liberi pareggia i conti e manda il match al supplementare. Ancora 5 punti nell'overtime per Doug McDermott e la partita ha cambiato sponda con Jimmy Butler che la chiude con una tripla a 17 secondi dalla fine.

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 121-106

Nella prima parte della gara meglio i Thunder con Westbrook scatenato e un'ottima prestazione da Sabonis, ma il ritorno dei Nuggets fa rima con Gallinari che a fine primo quarto rimette i suoi sui giusti binari, ovvero a -2 dagli avversari. Dalla panchina escono bene sia Payne che Kanter ma sono i tiri di Chandler e Arthur a mandare avanti gli ospiti, che vengono recuperati solamente alla fine del primo tempo da due triple pazzesche di Westbrook, riportando il match in perfetta parità.

OKC riesce subito a scappare con otto punti in fila di Steven Adams assistito dal solito Westbrook, mentre Nelson prova a tenere a galla i suoi con due triple nel finale di terzo quarto. Chandler trova qualche canestro che dà speranza a Denver ma è tutto vano perché Westbrook spara da ogni posizione, soprattutto dall'arco dei tre punti e regala ai Thunder una vittoria meritata anche se giocata a ritmi inferiori rispetto al solito, condita dall'ennesima tripla doppia nella stagione.