Minnesota rialza la testa, Dallas profondo rosso (101-92)

Towns giganteggia tra le maglie della difesa dei Mavericks

MINNESOTA TIMBERWOLVES - DALLAS MAVERICKS 101-92

Il match tra le squadre dal peggior record nella Western Conference è vinto da Minnesota (12-26) che ringrazia un super Karl-Anthony Towns da 35 punti e 11 rimbalzi e Ricky Rubio che referta 13 punti ed un season high di 15 assist. Non basta a Dallas (11-27) la miglior prestazione stagionale di Dirk Nowitzki impegnato sul parquet 31' minuti ed autore di 26 punti, impreziositi da 5 rimbalzi e 4 assist (5/10 da 3).

Il "rookie of the year" della passata stagione diventa subito un fattore per i padroni di casa, realizza 20 punti nel solo primo quarto assumendo ben presto il ruolo di padrone, dominatore assoluto del pitturato. Immarcabile per gli uomini di Carlisle, i quali chiudono la prima frazione sotto 33-19. Dallas pare allo sbando, non trova adeguate risposte agli attacchi di Minnie e ben presto sprofonda oltre i venti punti di svantaggio (44-23), ma un sussulto d'orgoglio dei suoi uomini più esperti, Barnes e Nowitzki su tutti, riporta i Mavs in partita all'intervallo lungo, chiudendo sotto la doppia cifra di svantaggio (54-46).

I Mavericks fanno da elastico, avvicinano Minnesota ma nel momento in cui bisogna dare la spallata decisiva al match ripiombano in blackout prolungati che stanno contraddistinguendo tra l'altro l'intera annata non brillante dei texani. Gli ospiti gravitano per gran parte del terzo quarto intorno alla doppia cifra di svantaggio, ma è nella coda del parziale che trovano la forza di rientrare fino al meno 3 in seguito ad un layup realizzato dal centro tunisino Salah Mejri (73-70). Match riaperto, Minnie sembra essere sulle gambe e pagare gli sforzi del primo tempo, ma viene presa per mano dalla sua point guard Rubio che sale in cattedra realizzando nove punti nell'ultimo parziale, ergendosi ad assoluto protagonista nel decisivo parziale di 8-0 con cui i T'Wolves mettono una pietra tombale sull'esito della contesa.

MINNESOTA TIMBERWOLVES: Punti: Towns 34, Rubio 13, Wiggins 13; Rimbalzi: Towns 11; Assist: Rubio 15;

DALLAS MAVERICKS: Punti: Barnes 30, Nowitzki 26, Williams 11; Rimbalzi: Nowitzki 5; Assist: Williams 7;