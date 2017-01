Indiana Pacers, Paul George: "Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff"

Paul George, leader degli Indiana Pacers

L'uomo copertina degli Indiana Pacers, Paul George, è sbarcato a Londra insieme a tutta la sua squadra per affrontare i Denver Nuggets in occasione degli Nba Global Games che quest'anno si svolgeranno nella città londinese, giovedì 12 Gennaio alle ore 21.00 ed avranno come teatro la raggiante "The O2 Arena". I Pacers, dopo un inizio stentato di Regular Season, hanno carburato, riuscendo a cavalcare un trend positivo caratterizzato da cinque vittorie consecutive, l'ultima in ordine di tempo la rotonda vittoria contro i New York Knicks alla Bankers Life Fieldhouse.

Indiana non vuole arrestare la sua corsa, attualmente occupa la quinta piazza (in compagnia degli Charlotte Hornets) nella Eastern Conference con un record di 20 vittorie e 18 sconfitte ed annoverano il quarto miglior attacco ad est con 105.8 punti di media realizzati a partita (fanno meglio i soli Raptors, Cavaliers e Celtics).

Appena toccato il suolo londinese il "maschio alfa" Paul George ha esternato il suo stato d'animo, analizzando il match che i suoi Pacers andranno a disputare contro i Denver Nuggets di coach Malone: "Speriamo di sfruttare questo momento positivo per il match di Londra. Loro giocano duro, hanno molta fisicità ma nello stesso tempo sono veloci e corrono davvero tanto. Sono una squadra migliore di quanto dica il loro record in classifica, sono molto giovani e saranno all’apice della loro carriera in un paio di anni. Ma sono sempre un avversario contro cui non puoi rilassarti, altrimenti ti possono battere. Quindi dobbiamo approcciare il match con la giusta concentrazione, ci teniamo tanto".

Il fuoriclasse non vede l'ora di mettere piede alla The O2 Arena: "Sono molto emozionato, sarà la mia prima volta a Londra. Sarà divertente, qualcosa di nuovo visto che in vita mia finora non ho mai giocato una partita di stagione regolare oltreoceano. Attendo davvero con ansia di conoscere nuovi fan, per me ed anche per la mia squadra. Sarà la mia seconda esperienza in Europa, dopo le vacanze in Spagna, Germania e Grecia".

In chiusura, si espirme sugli obiettivi dei suoi Pacers per questa stagione: "Mi aspetto di arrivare ai Playoff. Siamo una squadra ancora nuova, ma siamo in corsa e stiamo attraversando un buon momento di forma. Abbiamo giocatori come Jeff Teague, Thaddeus Young e Al Jefferson che si stanno ambientando, stanno entrando nel nuovo sistema di gioco di coach McMillan e stanno capendo cosa ci si aspetta da loro. Ci stiamo conoscendo a vicenda, stiamo imparando l’uno dall’altro. Con il trascorrere dei giorni e delle settimane non possiamo che migliorare".