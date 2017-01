NBA - Wall batte i Bulls al fotofinish. Atlanta schianta Brooklyn

Google Plus

John Wall esulta (Fonte: Sport News)

Chicago Bulls – Washington Wizards 99 – 101

Seconda sconfitta di fila per i Chicago Bulls (19-20), che, dopo la batosta rimediata in casa contro Oklahoma City, perdono sul campo dei Wizards (19-18), giunti invece alla terza W in fila.

La squadra di Hoiberg, dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, si fa rimontare tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto grazie alle super prestazioni dei soliti Wall e Beal. Proprio Wall è l’autore del game winner: dopo aver difeso ottimamente su Michael Carter-Williams, il numero 2 della Capitale segna in palleggio arresto e tiro il canestro del sorpasso, lasciando agli avversari appena 5 secondi.

Washington, oltre alle due guardie, pesca però il jolly Markieff Morris, che mette a referto 19 punti, con un ottimo 8/12 dal campo e un 3/3 dai tre punti.

Chicago invece gioca priva di Jimmy Butler, tenuto a riposo da Hoiberg dopo la brutta prestazione di due sere fa, e Dwyane Wade, anche lui tenuto a riposo. Si rivede in campo Rajon Rondo, che gioca 27 minuti, segnano anche 12 punti.

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 117 – 97

Una vittoria agevole per la squadra di Mike Budenholzer che in casa dei Brooklyn Nets (8-29) ottiene la settima vittoria consecutiva. Per gli Atlanta Hawks (22-16), ruolino immacolato nel nuovo anno.

Il 117-97 con cui si chiude la partita è frutto di un secondo quarto giocato ad altissimo livello, in cui tutta la squadra è capace di attaccare ottimamente la difesa dei Nets.

Alla fine dei giochi, la franchigia della Georgia manda in doppia cifra praticamente tutto il quintetto base, eccetto Bazemore. Gran partita di Dennis Schroder, top scorer di serata con 19 punti, a cui aggiunge anche 10 assistenze. Doppia cifra anche per i panchinari Humphries e Delaney.

Per Brooklyn, non bastano i 20 punti di Brook Lopez, per il quale i newyorchesi cominciano a sentire qualche offerta, in vista di una possibile trade.