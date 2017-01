NBA - Ben Simmons torna ad allenarsi. In campo a fine mese?

Ben Simmons mentre gioca con la maglia di Philadelphia (Fonte: Bleacher Report)

Buone nuove in casa Philadelphia 76ers: stando a quanto riportato oggi da ESPN, Ben Simmons ha cominciato ad allenarsi in un 5-vs-0. La scelta numero 1 allo scorso Nba Draft ha potuto così riassaggiare il parquet ed il lavoro con i compagni dopo l’intervento chirurgico subito lo scorso ottobre, dopo aver subito una frattura al piede destro in preseason.

Simmons dovrebbe rimanere fuori almeno per tutto il mese di gennaio, visto che la prognosi, per il suo infortunio, è di tre mesi. L’ex giocatore di LSU ha però più volte ribadito come non esista la possibilità che rimanga fuori per tutta la stagione, ma che al contempo non vuole affrettare i tempi: “Non c’è da scherzare con la salute. Si ritorna quando si sta bene ”, ha detto Simmons.

Nel frattempo però, Brett Brown, head coach dei Sixers, ha cominciato a sperimentare il rookie nella posizione di point guard, così come fatto anche durante la preseason. “Abbiamo giocato con lui come PG oggi (riferito al 5-vs-0) – ha detto intanto il compagno di squadra Joel Embiid – Penso sia come loro vogliano che cresca, e sono eccitato all’idea di vedere i suoi progressi”.