NBA - I Timberwolves fermano i Rockets. Clippers vincenti contro Orlando

Andrew Wiggins e Karl Anthony-Towns (Fonte: Dunkingwithwolves)

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 105 – 119

Si interrompe la striscia di vittoria degli Houston Rockets (31-10), che in Minnesota vengono battuti dai giovanissimi Timberwolves (13-26). Una partita mai messa in discussione, che i T-Wolves hanno portato a casa già alla fine del terzo quarto, nonostante il tentativo di rimonta da parte del Barba e compagnia.

Alla squadra di Thibodeau bastano dunque le due ottime prestazioni di Andrew Wiggins e Karl Anthony-Towns: i due ragazzoni hanno combinato per 51 punti, a cui si sono aggiunti anche i 20 di Shabazz Muhammed.

Al contrario, alla squadra di D’Antoni non basta il solito trentello di Harden, che ha completato la doppia doppia con 12 assist. Doppia cifra anche per Ariza e Anderson, che hanno chiuso rispettivamente con 16 e 18 punti.

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 96 – 105

Bella vittoria per gli uomini di Doc Rivers, che allo Staples Center devono faticare un po’ per avere la meglio sui Magic (16-24), che soprattutto nel secondo quarto, hanno messo in serie difficoltà gli avversari. Le giocate di Gordon e Vucevic sono state determinanti per portare avanti la squadra, poi rimontata da Chris Paul&co.

I Clippers (27-14), nel secondo tempo, sono quasi sempre stati in vantaggio senza però mai riuscire a dare la spallata definitiva. In questo senso non ha aiutato l’assenza di Blake Griffin, sostituito da Austin Rivers, e che è tanto pesata alla squadra. Alla fine, CP3, Jordan e Redick hanno combinato per 40 punti che, uniti ai 13 di Marreese Speights, hanno permesso ad LA portare a casa la vittoria.