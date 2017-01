NBA - Dallas è indigesta ai Lakers, i Mavs li umiliano 122-73

Una domenica assolutamente da dimenticare per i Los Angeles Lakers. Contro i Mavericks, la squadra di Luke Walton subisce una scoppola clamorosa, arrivata al termine di una prestazione orribile in attacco e in difesa. Ringrazia Dallas, che dopo 20 minuti ha già chiuso la pratica.

Pronti via, il primo è l’unico della partita che rimane in equilibrio. I Lakers, sebbene subiscano qualche canestro facile di troppo da Deron Williams e Wesley Matthews, riescono a rispondere colpo dopo colpo, soprattutto grazie a Nick Young. Con l’ingresso di Nowitzki però, le cose per i gialloviola si complicano e non poco. La presenza del tedesco rende la vita difficile a Mozgov e Randle, che troppe volte lasciano lo lasciano libero dalla linea dei tre punti. I Mavs provano così più volte a scappare nel punteggio ma LA rimane aggrappata alla partita grazie anche ad un paio di buone giocate di Lou Williams.

Il primo quarto si chiude comunque con Dallas avanti 29 – 22 ma con già l’impressione che la partita sia indirizzata. Sì perché i padroni di casa, dopo 4 minuti dall’inizio del secondo quarto, si portano incredibilmente avanti di 20 punti grazie ad un parziale di 18 punti a 3, piazzato a cavallo tra primo e secondo quarto. A metà quarto, grazie ancora ai soliti Williams e Nowitzki, i Mavericks sono avanti 25 – 45 e con la voglia di continuare a premere sull’acceleratore. Complici anche dei Lakers che difensivamente lasciano enormi buchi sul perimetro, e offensivamente privi di qualsiasi idea applicabile. Evidente come l’assenza di un play vero, come lo è D’Angelo Russell, possa influire in qualche modo. A fine primo tempo così, Dallas è già a quota 60, 67 con precisione, mentre Los Angeles è ferma a 33 punti.

Inutile raccontare quindi il secondo tempo. LA non mostra né la voglia né la capacità di rientrare in partita e, nonostante motivazioni ormai più che flebili, i padroni di casa continuano a macinare punti dopo punti, sfruttando tutta l’inefficienza difensiva dei losangelini. Ben presto, Dallas si piazza sul +35 che, a fine partita, +49, frutto del 122 – 73.

Una sconfitta clamorosa per i Lakers, che subiscono la loro peggior sconfitta nella storia della franchigia proprio nel giorno dell'anniversario degli 81 punti di Kobe Bryant. I Mavs, invece, continuano nel loro buon momento di forma e si portano a sole 4 partite dall’ottavo posto occupato da Denver.