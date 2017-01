Nba, Marc Gasol stende i Raptors. Knicks k.o. a Dallas

Marc Gasol, 42 punti contro i Raptors. Joe Murphy/NBAE via Getty Images

Quinta sconfitta consecutiva per i Toronto Raptors di Dwane Casey che, ancora orfani di DeMar DeRozan, perdono in volata al FedEx Forum di Memphis contro i Grizzlies di David Fizdale. Decisiva per i padroni di casa la prestazione di Marc Gasol (42 punti, career high, 14/25 dal campo, 5/10 dall'arco). Altra k.o. anche per i New York Knicks di Jeff Hornacek che, in mezzo alla trade sfumata Anthony-Love, vengono sconfitti a Dallas dai Mavericks di Rick Carlisle.

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 101-99

Out Chandler Parsons, c'è James Ennis in quintetto per Memphis, laddove Casey è costretto a confermare Powell per DeRozan. L'avvio di Marc Gasol è semplicemente clamoroso: il centro catalano mette a segno ben diciannove punti nel solo primo quarto, andando a bersaglio in avvicinamento, in post e dalla lunga distanza. Il parziale di 11-2 in favore dei padroni di casa viene però contenuto da Toronto, che torna sotto grazie a Lowry, Carroll e alle triple di Norman Powell e Terrence Ross. Anzi, sono proprio i canadesi a firmare il sorpasso a cavallo tra primo e secondo quarto, con Cory Joseph e Lucas Nogueira protagonisti. Dalla panchina di Fizdale dà spettacolo Vince Carter, che si inventa un canestro vecchia maniera, mentre intanto Gasol continua a infierire sui lunghi avversari. All'intervallo lungo i Raptors sono avanti 56-57, ma nel terzo quarto devono subire una nuova ondata dei Grizzlies, scatenati dall'arco non solo con Gasol, ma anche con Zach Randolph e James Ennis. Tony Allen disputa la solita partita di sostanza contro un Powell in gran spolvero, ed è poi Mike Conley ad accendersi a inizio quarto quarto. I padroni di casa sembrano in controllo della situazione, ma non hanno fatto i conti con il cuore di Kyle Lowry, che si carica la squadra sulle spalle e la conduce fino alla parità a quota 99 a un minuto e mezzo dalla fine. Nei possessi successivi non segna più nessuno, e a decidere la sfida sono due liberi di Gasol, che subisce fallo da Valanciunas. Gli ospiti avrebbero comunque l'occasione di sbancare il Forum, ma prima Ross e poi Lowry non trovano il bersaglio dall'arco.

Memphis Grizzlies (27-20). Punti: Gasol 42, Randolph 16, Allen 15, Conley 11. Rimbalzi: Allen 11. Assist: Conley 5.

Toronto Raptors (28-18). Punti: Lowry 29, Powell 21, Joseph 15, Carroll 11. Rimbalzi: Valanciunas 12. Assist: Lowry 8.

Dallas Mavericks - New York Knicks 103-95

All'American Airlines Center, Rick Carlisle conferma il quintetto con Dirk Nowitzki da centro, e l'avvio dei suoi Mavs è incoraggiante. Sospinti dal tedesco, i texani prendono subito un po' di margine grazie a Seth Curry, mentre dall'altra parte sale in cattedra il discusso Carmelo Anthony, a bersaglio da tre e con i suoi classici tiri dalla media distanza. Un paio di canestri di Derrick Rose, uniti alle triple di Courtney Lee e Brandon Jennings, valgono il sorpasso ospite sul 40-41, ma per Dallas rispondono Nowitzki e Deron Williams. Melo chiude il primo tempo alla sua maniera (con 22 punti), e i Knicks rimangono a contatto, 52-51. Hornacek riceve pochissimo dalla sua panchina, eccezion fatta per lo spagnolo Willy Hernangomez, e sono dunque i titolari a dover sobbarcarsi il grosso del lavoro nella metà campo offensiva. Kristaps Porzingis incappa in una serata difficile al tiro, a differenza del suo idolo Nowitzki, che rilancia Dallas insieme a Curry e ad Harrison Barnes, gran protagonista nella ripresa. New York prova a scuotersi con gli ultimi lampi di Melo e soprattutto con le triple di Courtney Lee, ma a fare la differenza è la maggiore profondità del roster dei Mavs, che trovano punti decisivi da giocatori come Dwight Powell, Devin Harris e Justin Anderson: proprio quest'ultimo chiude i conti con un gioco da tre punti che prende in controtempo Porzingis, per la seconda vittoria consecutiva dei padroni di casa, dopo quella a valanga di domenica scorsa contro i Lakers.

Dallas Mavericks (16-29). Punti: Barnes 23, Curry 20, Nowitzki 19, Anderson 11. Rimbalzi: Finney-Smith, Barnes e Curry 5. Assist: Williams 7.

New York Knicks (20-27). Punti: Anthony 30, Lee 23, Rose e Porzingis 13. Rimbalzi: Hernangomez 16. Assist: Anthony, Rose e Jennings 3.