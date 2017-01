Nba, Boston batte i Pistons. Minnesota all'overtime sui Magic

Isaiah Thomas, 41 punti contro i Pistons. Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Quarta vittoria consecutiva per i Boston Celtics di Brad Stevens, che al TD Garden superano in volata i Detroit Pistons di Stan Van Gundy grazie all'ennesima prestazione da urlo di Isaiah Thomas (41 punti e 8 assist). Agli ospiti non basta invece la doppia doppia di Andre Drummond (28 punti e 22 rimbalzi). Successo casalingo anche per i Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau, che al Target Center si sbarazzano all'overtime degli Orlando Magic di Frank Vogel.

Boston Celtics - Detroit Pistons 113-109

Brad Stevens recupera Al Horford per la gara interna contro i Pistons, ed è proprio l'ex giocatore di Atlanta uno dei protagonisti del primo quarto. A segno dall'arco e in penetrazione con una gran schiacciata, Horford soffre però a rimbalzo contro Drummond e compagni. Marcus Morris mostra lampi del suo talento, è la panchina dei Celtics a dare un contributo importante a cavallo di primo e secondo periodo, con Amir Johnson, Kelly Olynyk, Terry Roziers e soprattutto Marcus Smart. Detroit rimane comunque agganciata grazie al solito Andre Drummond, dominatore del pitturato, e con un Ish Smith che dà il cambio a un confusionario Reggie Jackson. All'intervallo lungo lo score è di 54-46 in favore dei biancoverdi, che hanno in Jae Crowder il solito uomo ovunque. Gli ospiti non si arrendono, e alla ripresa delle operazioni pareggiano i conti con Kentavious Caldwell-Pope e Tobias Harris. Boston sbanda vistosamente, perde almeno due brutti palloni con Smart, ma viene accesa nel momento del bisogno da Isaiah Thomas: il numero quattro gioca un ultimo quarto da favola, in cui mette a referto ben 24 punti, tra triple, canestri dalla media distanza, assist e tiri liberi. E' lui a rispondere colpo su colpo agli assalti dei Pistons, che nel finale avrebbero anche l'occasione per portare la gara all'overtime, ma per due volte Jackson sbatte contro la difesa di Jerebko e Horford.

Boston Celtics (30-18). Punti: Thomas 41, Crowder 21, Horford e Smart 13. Rimbalzi: Jerebko 10. Assist: Thomas e Smart 8.

Detroit Pistons (21-27). Punti: Drummond 28, Caldwell-Pope 18, Harris 15, Morris 13, Jackson e Smith 12. Rimbalzi: Drummond 22. Assist: Jackson 6.

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 111-105 (OT)

Quintetti confermati al Target Center di Minneapolis, dove giungono i Magic di coach Vogel, reduci dalla vittoria in trasferta a Toronto. Inizio con le marce alte per Wiggins da una parte e Gordon dall'altra. Il primo tentativo di allungo dei Timberwolves viene stoppato da due triple consecutive di Serge Ibaka, a cui risponde Ricky Rubio, in gran serata nel tiro dall'arco (6/9 per lo spagnolo). Nikola Vucevic prova ad essere un fattore in attacco, ma nella propria metà campo deve subire un fantastico Karl-Anthony Towns. D.J. Augustin e Jeff Green danno il loro contributo dalla panchina per Orlando, e alla fine del primo tempo il punteggio è di 52-51. A cavallo tra secondo e terzo quattro sale in cattedra Elfrid Payton, imprendibile in transizione e a bersaglio anche da tre punti. Gli risponde ancora una volta Rubio, con l'aiuto delle riserve Shabazz Muhammad e Nemanja Bjelica, con il primo che si inventa un canestro da centrocampo sulla sirena del terzo periodo che fa impazzire il pubblico di casa. Minnesota è costretta però a rincorrere negli ultimi dodici minuti, e ci pensa Andrew Wiggins a suonare la carica per gli uomini di Thibodeau, grazie a una serie di canestri d'autore, conditi da una schiacciata paurosa sulla testa dei lunghi dei Magic. Ospiti che comunque non mollano, trovano punti da Watson, Fournier e Aaron Gordon, avendo a disposizione persino il pallone della vittoria, sprecato da Payton con un tiro da tre stoppato da Towns. Si va quindi al supplementare, dove è il duo Wiggins-Towns ad allungare ancora per Minnesota, che però si complica la vita consentendo a Orlando di rientrare: batticuore per i padroni di casa, che si salvano negli ultimi secondi con i liberi di LaVine e Bjelica.

Minnesota Timberwolves (19-29). Punti: Wiggins 27, Towns 23, Rubio 22, LaVine 11, Muhammad 10. Rimbalzi: Dieng 14, Towns 12. Assist: Rubio 8.

Orlando Magic (19-31). Punti: Payton 21, Watson 18, Ibaka 17, Vucevic 13, Gordon 12, Green 10. Rimbalzi: Vucevic 11, Ibaka 10. Assist: Vucevic 5.