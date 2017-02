NBA - Washington continua a vincere, battuti anche i Knicks. Houston supera facilmente Sacramento

Google Plus

NBA - Washington continua a vincere, battuti anche i Knicks. Houston batte facilmente Sacramento

New York Knicks – Washington Wizards 101 – 117

Continua l’ottimo momento di forma degli Washington Wizards (28-20), che nella notte hanno ospitato e battuto i New York Knicks (21-29) e ottenuto così la quinta vittoria di fila, la nona nelle ultime dieci.

Al Verizon Center però le cose non cominciano benissimo per i Wizards: i Knicks partono forte grazie alle buone giocate di Anthony e Jennings – rispettivamente 26 e 21 punti a fine partita – e per tutto il primo quarto e mezzo riescono a stare sempre avanti di 5-6 punti. Poco prima della fine del primo tempo però, i ragazzi di Scott Brooks riescono a recuperare lo svantaggio grazie soprattutto a Markieff Morris e Bradley Beal.

Al termine dei primi due quarti il punteggio recita così 59 – 54 in favore dei padroni di casa che, dopo un primo tempo come detto equilibrato, escono dallo spogliatoio con nuovo vigore e in un amen chiudono la partita. Washington, con Wall e ancora Beal e Morris, si porta rapidamente ben oltre la doppia cifra di vantaggio, chiudendo di fatto il match già alla fine del terzo quarto.

Alla fine dei giochi il punteggio recita 117 – 101 in favore dei Wizards, che con questa vittoria consolidano il proprio quarto posto in coabitazione con gli Atlanta Hawks.

Sacramento Kings – Houston Rockets 83 – 105

Vittoria facile facile per James Harden e i suoi Houston Rockets (36 – 16), che al Toyota Center battono con irrisoria facilità i Sacramento Kings (19-30) di DeMarcus Cousins. Ma la netta vittoria di questa notte non è strettamente collegata al “Barba”, che chiude con appena 10 punti segnati e 9 tiri. Mike D’Antoni, per sua fortuna, trova risposte da Ryan Anderson ed Eric Gordon, che terminano rispettivamente con 25 e 17 punti.

Anche i Kings non hanno una gran partita dal loro leader, 16 punti ma con altrettanti tiri di Cousins, e i 12 punti di Koufos non bastano per sopperire alle difficoltà d'insieme.