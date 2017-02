NBA - Gordon, Jordan, Robinson e Jones sono i partecipanti allo Slam Dunk Contest

Google Plus

NBA - Gordon, Jordan, Robinson e Jones sono i partecipanti dello Slam Dunk Contest

Ci siamo, dopo il “no” ricevuto da Zach LaVine per lo Slum Dunk Contenst 2017, la NBA ha diramato i quattro giocatori che prenderanno parte all’evento in programma il prossimo 17 febbraio a New Orleans: Aaron Gordon, DeAndre Jordan, Glen Robinson III e Derrick Jones jr.

Al contrario di LaVine dunque, sarà presente il finalista dell’anno scorso. L’ala dei Magic, considerata l’assenza del giocatore dei T-Wolves, punterà decisa alla vittoria, sfuggitagli di pochissimo durante lo scorso All Star Game.

Gli altri tre partecipanti saranno invece alla loro prima esperienza. Il centro dei Clippers, che qualche giorno fa si era anche detto ironicamente disponibile per la gara da tre punti, sarà sicuramente quello più svantaggiato considerata la statura. Mentre Robinson e Jones potranno competere più agevolmente con Gordon, data una "stazza" che consente di essere più agili nella fase di “volo”.