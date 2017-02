NBA - I Pacers passano in scioltezza a Brooklyn, Orlando sorprende Toronto

BROOKLYN NETS - INDIANA PACERS 106-97

Continua la striscia positiva degli Indiana Pacers, che, con la vittoria in trasferta sul campo dei Brooklyn Nets, arriva a quota cinque. Dopo un inizio di stagione altanelante, la truppa di coach Nate McMillan ha trovato la quadratura giusta e soprattutto dall'inizio della stagione è cresciuta la chimica di squadra. Così arriva la quinta vittoria consecutiva, sui poveri Brooklyn Nets, che sembrano essere in un tunnel buio senza una via di uscita. Infatti dall'altra parte troviamo una squadra che perde quasi sempre e che a fine stagione non verrà nemmeno ricompensata con un'alta scelta al draft, visto che in passato questa scelta era stata ceduta ai Boston Celtics. Adesso passiamo alla partita.

Gara che non è mai stata veramente in discussione. Parte subito forte Indiana, che conclude il primo quarto con undici lunghezze di vantaggio. Nei successivi, secondo e terzo quarto, i Brooklyn Nets provano addirittura una timida rimonta e riescono, grazie alle triple di Sean Kilpatrick e Spencer Dinwiddie, a portarsi all'ultimo quarto a soli sei punti di distacco dai Pacers. Così i Nets provano addirittura la beffa e si portano sul meno tre con poco più di un minuto da giocare. A spegnere l'entusiasmo della squadra di coach Kenny Atkinson è Jeff Teague, che, con un layup, riporta i suoi Pacers a più cinque e fredda la gara. Partita che dunque si conclude con il punteggio di 106-97. Top Scorer dell'incontro sono Jeff Teague e Paul George, entrambi con ventiquattro punti.

I Pacers proveranno a conquistare la sesta vittoria consecutiva tra le mure amiche contro i rigenerati Detroit Pistons. Mentre i Brooklyn Nets proveranno ad evitare la decima sconfitta consecutiva contro i Toronto Raptors, nella gara di casa al Barclays Center.

BROOKLYN NETS (9-41) - PUNTI: Lopez 23, Kilpatrick 18, Harris 15, Dinwiddie 13. ASSIST: Whithead 4, Kilpatrick 4, Booker 4. RIMBALZI: Booker 7, Lopez 6, Hollis-Jefferson 6.

INDIANA PACERS (27-22) - PUNTI: George 24, Teague 24, Jefferson 11, Turner 11. ASSIST: Teague 7, Brooks 3, George 3. RIMBALZI: George 11, Young 9, Ellis 6.

ORLANDO MAGIC - TORONTO RAPTORS 102 - 94

Pochi giorni fa si vociferava di una possibile partenza da Orlando di Serge Ibaka. Così l'ala forte ispanico-congolese ha deciso di dare un segnale forte alla dirigenza della franchigia della Florida, mettendo sul parquet una super prestazione, che ha concesso ai Magic di conquistare una vittoria insperata contro i favoriti Toronto Raptors. L'autore di questa vittoria, infatti, è stato proprio il centro congolese, con una prestazione da venti punti, con 8-12 dal campo ed un 2-3 dall'arco dei tre punti, dodici rimbalzi e tre stoppate. Ma i Magic di questa partita non sono stati solo Ibaka. Infatti per Orlando questa è stata una grande prova corale, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. La squadra di coach Vogel infatti ha concesso ai Raptors solo quaranta punti dopo l'intervallo lungo.

Si inizia con un primo quarto esaltante e spettacolare per entrambe le squadre. Raptors e Magic si scambiano punti su punti ed offrono alla platea uno show gradevole. Nonostante ciò, a fine primo quarto, Orlando riesce a creare un piccolo solco di quattro punti. Ma, nel secondo quarto, a farla da padroni sono i Toronto Raptors di coach Casey. La squadra canadese, infatti, inizia a girare bene sia con Fred Van Vleet in cabina di regia che con l'All Star Kyle Lowry. Così i Raptors ricuciono il gap ed arrivano all'intervallo lungo in vantaggio di due punti. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Vogel è diversa, più rapace in attacco e più aggressiva in difesa. Nel terzo periodo i Magic arrivano addirittura al massimo vantaggio di undici lunghezze. A provare a risollevare i Raptors ci pensa il rookie Van Vleet con due triple, che riportano i canadesi a meno cinque, ma a fine quarto un layup di Green spinge Orlando a più sette. Il quarto periodo si apre con una bomba di Van Vleet ed un gioco da quattro punti di Lowry che conducono Toronto fino al meno uno. Ma da qui è un assolo degli Orlando Magic che freddano la partita fino al più otto finale.

Gli Orlando Magic proveranno a bissare questa vittoria alla Phillips Arena contro gli Atlanta Hawks. Mentre i Toronto Raptors proveranno ad evitare la terza sconfitta consecutiva al Barclays Center contro i Brookly Nets.

ORLANDO MAGIC (20-32) - PUNTI: Ibaka 20, Fournier 20, Vucevic 18, Watson 18, Payton 10. ASSIST: Payton 6, Fournier 4, Watson 4. RIMBALZI: Ibaka 12, Fournier 10, Vucevic 5.

TORONTO RAPTORS (30-21) - PUNTI: Lowry 18, Powell 18, Valanciunas 18, Van Vleet 15. ASSIST: Lowry 7, Van Vleet 3. RIMBALZI: Valanciunas 11, Nogueira 7, Lowry 5.