NBA - Breaking News: LaVine si rompe il legamento crociato e chiude la sua stagione

Nella notte italiana arriva una notizia clamorosa che fa saltare dalla sedia qualsiasi appassionato di NBA: Zach LaVine si è rotto il legamento del crociato del ginocchio sinistro e starà fuori per il resto della stagione. L'infortunio era maturato nella partita di ieri notte contro i Detroit Pistons in cui il 21enne aveva lasciato il campo per un fastidio al ginocchio sinistro che però non sembrava essere tanto grave. Addirittura i reporter americani lo davano come "questionable" per la partita contro Memphis per cui sembrava che non fosse niente di più di una piccola contusione.

La risonanza magnetica però, effettuata nella giornata di ieri, ha chiarito l'entità del problema e LaVine, dopo essersi operato, dovrà stare fermo per molti mesi. Ancora non c'è una data definitiva per l'intervento ma quel che è certo è che non potremmo rivederlo in campo prima di agosto, con qualche possibile apparizione nella summer league riprendere feeling col campo.

Fino ad oggi LaVine aveva un'ottima media, con 19 punti a partita, 3.4 assist e 3 rimbalzi oltre ad una strepitosa percentuale dall'arco del 39%. Le preoccupazioni in quel di Minnesota sono tante, proprio perché, a un giocatore che fa molto affidamento sull'esplosività e la capacità di penetrare nelle difese avversarie, un infortunio del genere potrebbe tagliare le gambe e impedire un rientro al 100% (per informazioni chiedere a Derrick Rose).