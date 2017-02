NBA - Le triple di Korver e l'energia di James e Irving annichiliscono i Pacers

I Cleveland Cavaliers di LeBron James stanno vivendo un grandissimo momento di forma, lo testimonia la quinta vittoria consecutiva, questa volta a discapito degli Indiana Pacers di Paul George. Dopo aver passato un periodo turbolento, i Cavs hanno ritrovato la serenità e la franchigia dell'Ohio lo sta dimostrando sul parquet. Infatti nella notte, la squadra allenata da coach Tyronn Lue, ha letteralmente dominato contro dei buoni Pacers. Cleveland ha concluso la partita con quattro giocatori in doppia cifra: Love con quattordici punti e dieci imbalzi, James con venticinque, nove assist e sei rimbalzi, Irving con ventinove punti e nove assist ed infine il super Kyle Korver che ha chiuso anch'egli con ventinove punti, con 10-12 dal campo e 8/9 dall'arco dei tre punti. Non sono bastati, a Indiana, i ventitre punti di C.J. Miles, i ventidue di Paul George e i ventidue con quattordici assist di Jeff Teague. Adesso andiamo a vedere in breve come è maturata la trentaseiesima vittoria stagionale dei Cavs.

Nel primo quarto partono fortissimo gli Indiana Pacers. Infatti, se nella prima metà di quarto regna l'equilibrio, con le due squadre che si scambiano canestri su scanestri, nella secondà metà i Pacers costruiscono un parzialone di 20-4, interamente firmato dalle penetrazioni di Ellis e George e dalle triple di Miles e Teague. A fine quarto, James e Irving riducono lo svantaggio fino alle undici lunghezze, con il primo quarto che si conclude 36-25 per i padroni di casa. Ad aprire la seconda frazione di gioco ci pensa la prima delle otto triple di Korver, che verrà seguita dalla tripla di Frye che riporta i Cavaliers a sole cinque lunghezze di distacco. Korver realizza un'altra tripla ed i Cavs sono a soli due possessi, ma Indiana reagisce e si riporta a più undici. A fine quarto, Cleveland, con un mini parziale di 5-0 si porta a sole sei lunghezze. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 63-57 in favore dei padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi i Cleveland Cavs mostrano un altro approccio alla partita. La squadra di coach Tyronn Lue inizia ad essere più aggressiva su entrambi i lati del campo e riesce subito a ribaltare il punteggio. Prima Irving Impatta la gara e poi James porta i suoi Cavs al momentaneo massimo vantaggio di sei lunghezze. Per i Pacers, a reagire ci pensa George che con un jumper ed una tripla riporta Indiana in carreggiata. Ma in questo terzo quarto Cleveland è straripante e precisa, sia nel pitturato che dietro l'arco dei tre punti. Infatti i Cavs nel solo terzo quarto realizzano quaranta punti e ne concedono ai Pacers solo diciotto. Si va all'ultimo quarto con il punteggio di 81-97 per LeBron James e compagni. Nell'ultimo quarto Indiana prova a ricucire lo svantaggio con George e Teague che portano i loro compagni a sole sette lunghezze di distacco. Ma i Cavs non ci stanno e con un Kyle Korver in versione cecchino respingono tutti i tentativi di rimonta dei Pacers, con la partita che si conclude con il punteggio di 117-132 per i Cleveland Cavaliers.

I Cleveland Cavaliers proveranno a conquistare la sesta vittoria consecutiva alla Cheasepeake Arena contro i padroni di casa degli Oklahoma City Thunder dell'incredibile Russel Westbrook. Mentre gli Indiana Pacers proveranno a ritornare subito alla vittoria nella difficilissima trasferta del Verizon Center contro i Washington Wizards di John Wall e Bradley Beal.

INDIANA PACERS (29-23) - PUNTI: Miles 23, George 22, Teague 22, Turner 16, Ellis 13 ASSIST: Teague 14, George 6, Ellis 3. RIMBALZI: George 8, Turner 7, Teague 5.

CLEVELAND CAVALIERS (36-15) - PUNTI: Korver 29, Irving 29, James 25, Love 14 ASSIST: James 9, Irving 7, Love 2. RIMBALZI: Love 10, Thompson 10, James 6.