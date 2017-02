Nba - Golden State Warriors, record Draymond Green: tripla doppia con soli 4 punti realizzati

Green da record nel successo dei suoi Warriors in casa di Memphis

Una notte diversa da tutte le altre. Una notte da record per Draymond Green, che difficilmente dimenticherà per tutto il resto della sua vita. Al FedEx Forum di Memphis, l'ala grande di Golden State diventa il primo giocatore di sempre a far registrare una tripla doppia (la 18^ della sua carriera) segnando meno di 10 punti. Draymond chiude la serata a 4, frutto di un anonimo 2/6 al tiro, in 37.44 minuti d'impiego. Dato interessante, che sta a simboleggiare l'importanza di Green nell'economia di gioco di Golden State, è il fatto che le diciotto "triple double" del giocatore siano giunte in partite che al termine hanno sempre arriso alla franchigia della Baia.

I 12 rimbalzi, i 10 assist e le 10 palle recuperate consentono a Green di entrare di diritto nel libro dei record dell'Nba, essendo stato il primo atleta capace di compiere sui parquet di gioco tale prestazione. Un fattore il nativo di Saginaw, con lui in campo gli Warriors hanno fatto registrare un plus/minus di +26, mentre in sua assenza la squadra sotto questo aspetto è crollata addirittura fino al -11.

Una performance, quella del numero 23 dei "Guerrieri della Baia", che ha posto in secondo piano il successo degli Warriors, capaci di espugnare la casa degli Orsi del Tennessee, vendicando così le due sconfitte patite in stagione.