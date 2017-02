NBA Breaking News - I Nuggets scambiano Nurkic per Plumlee

Che Jusuf Nurkic non fosse contento di come stessero andando le cose a Denver era ormai risaputo, così come il fatto che la dirigenza stesse cercando di scambiarlo da diverso tempo senza perderci troppo. Finalmente i Nuggets sono riusciti a trovare un accordo con Portland che prevede lo scambio di Nurkic e una seconda scelta al draft del 2018 per Plumlee e una prima scelta al draft del 2017.

Portland ha trovato un lungo di qualità con ottimo potenziale mentre Denver si è liberata di un giocatore scontento e con Plumlee ha un altro uomo con grandi capacità di passatore per essere un centro nonché un buon difensore.

L'ormai ex giocatore di Denver quest'anno viaggiava con 8 punti di media in soli 17.9 minuti e adesso probabilmente vorrà ritagliarsi più spazio in una squadra che sta cercando di trovare un'identità soprattutto nel reparto lunghi. Il motivo del calo del minutaggio del 22enne bosniaco sta senz'altro nell'esplosione di Jokic degli ultimi mesi, diventato fondamentale per i Nuggets e dal quale non si vogliono liberare.

Vedremo adesso come si comporterà in quel di Portland, squadra forse più disastrata ma con due campioni nel back-court come Lillard e McCollum che non ha mai trovato a Denver. Nuova sfida anche per Plumlee che potrebbe agire da "playmaker" aggiunto, un po' alla Draymond Green, viste le sue ottime capacità di ball-handling ma anche di passatore.