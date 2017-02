Nba - Sacramento, sei da playoff! Sconfitta New Orleans (105-99)

DeMarcus Cousins assoluto protagonista del successo dei Kings su New Orleans

SACRAMENTO KINGS - NEW ORLEANS PELICANS 105-99

È un buon momento di forma quello che sta attraversando Sacramento, stanotte contro NOLA gli uomini di coach Joerger conquistano la terza vittoria consecutiva (tutte in casa), ed accorciano ulteriormente in classifica, il distacco dai Denver Nuggets attualmente ottavi è ormai minimo (1.5 partite).

A prendere per mano i californiani e condurli al successo è manco a dirlo DeMarcus Cousins autore di una prestazione da 28 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, ma anche del 17^ fallo tecnico stagionale, buscato dal centrone nel corso del primo quarto. Scatterà automaticamente la squalifica al prossimo tecnico inflitto a Cousins. Croce e delizia, ma imprescindibile nell'economia di gioco dei Kings, Boogie prende ben presto possesso della zona pitturata, e coadiuvato dall'ottimo Darren Collison (20 punti, 6 rimbalzi e 8 assist in 40' minuti d'impiego), sfruttano a pieno le mancanze degli avversari, soprattutto nel secondo tempo quando NOLA compie 12 turnovers ed i Kings li convertono nei punti necessari per toccare il +8 (97-89) a poco più di tre minuti dal termine della contesa.

L'ultimo a mollare per i Pelicans è Anthony Davis, suoi gli ultimi 7 punti di squadra che però non consentono agli ospiti di capovolgere le sorti del match, ed i 32 punti a tabellino fatturati da "The Brow" , conditi da 10 rimbalzi e tanto atro che non rientra nelle statistiche della Lega, hanno un sapore amaro, quella della sconfitta numero 32 in stagione. NOLA registra anche la prima espulsione in carriera per il rookie Buddy Hield, estromesso dal match per aver colpito con un colpo nelle parti basse il "vulcanico" Cousins.

SACRAMENTO KINGS: Punti: Cousins 28, Collison 20, Barnes 12; Rimbalzi: Cousins 14; Assist: Collison 8;

NEW ORLEANS PELICANS: Punti: Davis 32, Holiday 16, Cunningham 14; Rimbalzi: Davis 10; Assist: Holiday 11;