NBA - Tegola Cavs: Love fuori per 6 settimane!

Kevin Love dovrà subire un'operazione chirurgica in artroscopia al suo ginocchio sinistro nella giornata di martedì. Come si legge sul comunicato della squadra, Love dovrà stare fuori per almeno sei settimane.

L'intervento verrà eseguito dal Dottor David Altchek a New York e rimuoverà un corpo libero dal ginocchio. Ovviamente, a causa della riabilitazione salterà l'All-Star Weekend di New Orleans. Sarebbe stato il primo da quando è arrivato a Cleveland nel 2014.

Al posto di Love, Tyronn Lue ha già fatto sapere che, fin dalla partita di questa notte contro Minnesota, a partire in quintetto sarà Channing Frye.

Per i Cavaliers non si tratta certo di una buona notizia, se si pensa che Love dovrebbe rientrare giusto in tempo per i playoff. L'infortunio del numero 0 si va tra l'altro ad aggiungere a quello di JR Smith, infortunatosi al pollice in dicembre, il cui rientro è previsto non prima di metà marzo.