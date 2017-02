NBA Breaking News - Colpaccio dei Raptors: preso Ibaka in cambio di Terrence Ross

NBA Breaking News - Colpaccio dei Raptors: preso Ibaka in cambio di Terrence RossFonte: en.yibada.com

Serge Ibaka non è più un giocatore degli Orlando Magic. Era nota da tempo la necessità della franchigia di scambiare uno dei lunghi visto l'affollatissimo reparto (Vucevic, Ibaka, Gordon, Biyombo), ma le modalità dello scambio non erano ancora certe. Adesso, a soli nove giorni dalla trade deadline, i Magic hanno accettato l'offerta dei Raptors, che prevede come contropartita una scelta al primo giro del 2017 e Terrence Ross, la cui considerazione è salita tantissimo nell'ultimo anno.

Ibaka andrà a comporre un quintetto pazzesco assieme a Lowry, DeRozan, Carroll e Valanciunas e ci aspettiamo che i suoi compiti siano maggiormente difensivi così da liberare Valanciunas da questo fardello, mentre in fase offensiva rimane capace di aprire il campo con un ottimo tiro, come faceva ad OKC. Dopo aver acquistato Sullinger in estate con esiti pessimi, Toronto ci riprova aggiungendo un lungo di tutto rispetto al roster, sperando che stavolta la mossa si riveli vittoriosa.

Bisogna dire che la scelta al primo giro non dovrebbe essere un grande guadagno per i Magic, dato che avranno a disposizione la scelta più bassa fra quella dei Raptors e quella dei Clippers; due squadre che verosimilmente si piazzeranno nelle parti alte della classifica. Terrence Ross invece apporterà alla nuova squadra la sua grande energia ma non dimentichiamoci che è anche uno dei migliori tiratori da tre punti della lega in questa stagione (lo dicono le percentuali) e potrebbe aiutare Orlando a risalire la china.