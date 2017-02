All Star Game - Carmelo Anthony Rimpiazza l'infortunato Kevin Love

La stella dei New York Knicks, Carmelo Anthony, è stata chiamata a rimpiazzare l'infortunato Kevin Love, ala grande dei Cleveland Cavaliers, per l'All Star Game di New Orleans. Lo stesso Anthony ha accettato l'invito direttamente dal commisioner della NBA, Adam Silver, dopo che Silver gli ha offerto il posto nel roster della Eastern Conference. Questa sarà la decima partecipazione per Anthony ad un All Star Game, la stella dei Knicks pur di partecipare all'evento ha disdetto le vacanze precedentemente programmate con la famiglia.

Melo sta viaggiando con la media di 23.4 punti a partita, con il 44.3% dal campo, catturando 6.1 rimbalzi ad allacciata di scarpe e smazzando 2.9 assist. Onorato della decima convocazione ad un All Star Game, Anthony ai microfoni ha affermato che questa convocazione significa tantissimo per lui, soprattutto per tutte le voci di mercato che girano intorno al suo nome e per ciò che sta passando la franchigia in cui gioca, i Knicks. Melo inoltre ha asserito di essere onorato ancora di più nel rappresentare la città di New York.

Kevin Love ha dovuto rinunciare a questo All Star Game per farsi operare al ginocchio. Proprio Love ed Anthony erano stati poche settimane fa i protagonisti di una trade rumor che vedeva Love in direzione New York e Anthony alla corte di LeBron James. Vedremo se durante questo All Star Game riprenderà quota la voce.