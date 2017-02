NBA - Sesta sconfitta consecutiva per i Pacers, alla Bankers Life Fieldhouse vincono i Wizards

I Washington Wizards riescono a conquistare una gran vittoria sul campo degli Indiana Pacers, nell'ultima partita prima della pausa per l'All Star Game. I ragazzi di coach Scott Brooks disputano una gara a dir poco perfetta, contro dei Pacers che non riescono a sostenere i ritmi alti imposti da John Wall e compagni.

LA CRONACA - Nel primo quarto, partono fortissimo i Washington Wizards, che riescono a sfruttare subito i ritmi blandi d'avvio e stabiliscono un parziale iniziale di 17-4, a suon di triple. Nonostante l'inizio mostruoso degli ospiti, gli Indiana Pacers con un contro parziale di 8-1 accorciano le distanze a sei punti. A fine quarto Indiana prova a diminuire lo svantaggio ulteriormente, ma una tripla di Otto Porter Jr. allo scadere permette ai Wizards di chiudere in vantaggio di sette lunghezze (27-34). Nel secondo periodo partono bene i Pacers. La squadra di coach McMillan inizia a giocare ed apre un parziale di 8-3. Così i Wizards, in difficoltà, si affidono ai loro leader John Wall e Bradley Beal, che li portano sul momentaneo massimo vantaggio di quindici punti. Nonostante l'allungo di Washington, i Pacers riescono a reagire e con un parziale di 9-0 si portano all'intervallo lungo sotto solo di dieci lunghezze (52-62). Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach McMillan sembra essere più aggressiva e con Paul George si riporta a meno cinque. Ancora una volta a rispondere ai Pacers è Wall, non dal punto di vista realizzativo, ma distribuendo assist su assist per i vari Marcus Morris, Marcin Gortat, Porter e Beal. Washington decolla a più undici. A fine quarto Washington riesce ad incrementare il vantaggio di altri due punti, portandosi all'ultimo riposo avanti 77-90. Nell'ultimo quarto gli Indiana Pacers provano un'altra timida rimonta, ma ad ogni colpo di George e compagni arriva subito pronta la risposta dei Wizards, che riescono a portarsi la vittoria a casa con il punteggio di 98-111.

NEXT GAME - Al rientro dalla pausa per l'All Star Game, gli Indiana Pacers proveranno a rompere la striscia negativa di sei sconfitte consecutive nella gara casalinga contro i Memphis Grizzlies. Mentre i Washington Wizards si vedranno impegnati nella difficile trasferta in Pennsylvania contro i Philadelphia 76ers, dove Wall e compagni proveranno a conquistare la quinta vittoria consecutiva.

BOXSCORE:

INDIANA PACERS (29-28) - PUNTI: George 17, Turner 17, Jefferson 12, Stuckey 12, Robinson III 10. ASSIST: Ellis 7, Teague 5, George 3. RIMBALZI: Turner 9, George 7, Teague 6.

WASHINGTON WIZARDS (34-21) - PUNTI: Porter Jr. 25, Morris 21, Wall 20, Beal 19, Gortat 12. ASSIST: Wall 12, Beal 4, Morris 2. RIMBALZI: Porter Jr. 8, Morris 7, Gortat 7.