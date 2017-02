Nba - All Star Game 2017: il programma completo

Lo abbiamo aspettato tanto, finalmente ci siamo. L'All-Star Game 2017 è alle porte, uno degli eventi più attesi della stagione sta per avere inizio, appuntamento che attirerà le attenzioni di milioni di americani e di appassionati della palla a spicchi sparsi in tutto il resto del mondo. L'evento si disputerà a New Orleans, in Louisiana, e come sempre sarà spalmato su tre giorni (17-18-19 Febbraio), in cui il pubblico verrà intrattenuto da numerose competizioni: Rising Star Challenge, Skills Challenge, Three-Point Contest, Slam Dunk Contest, fino a giungere all'appuntamento principe, quello più atteso, la gara delle stelle (Team East vs Team West) con in campo i migliori giocatori della Lega.

Di seguito il programma dettagliato di tutte le competizioni ed orari (italiani), tenendo conto naturalmente del fuso orario (New Orleans è indietro di sette ore rispetto all'Italia). Tutta la manifestazione sarà coperta da Sky Sport che manderà in visione LIVE i vari eventi.

SABATO 19 FEBBRAIO:

- Ore 01.00: Celebrity Game (Team East vs Team West con in campo grandi VIP americani) tra cui parteciperà anche Oscar, ex realizzatore di Pavia e Caserta.

- Ore 03.00: Rising Star Challenge (Team World vs Team USA). Il match delle grandi promesse, quelle al primo ed al secondo anno nella Lega (Rookie e Sophomore). Ecco il roster di Team USA: Devin Booker (Phoenix Suns), Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), Marquese Chriss (Phoenix Suns), Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), D'Angelo Russell (Los Angeles Lakers), Jonathon Simmons (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) e Myles Turner (Indiana Pacers). Per Team World: Alex Abrines (OKC Thunder), Dante Exum (Utah Jazz), Willy Hernangomez (New York Knicks), Buddy Hield (New Orleans Pelicans), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Trey Lyles (Utah Jazz), Jamal Murray (Denver Nuggets), Kristaps Porzingis (New York Knicks), Domantas Sabonis (OKC Thunder), Dario Saric (Philadelphia 76ers).

DOMENICA 20 FEBBRAIO:

- Ore 03.00: All-Star Saturday. Sono previsti vari appuntamenti, tra cui lo Skills Challenge, sfida di abilità nei fondamentali: vi prenderanno parte Kristaps Porzingis (New York Knicks), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns), Gordon Hayward (Utah Jazz), e John Wall (Washington Wizards).

Spazio poi al Three-Point Contest (gara del tiro da tre punti) con uno parco partecipanti di alto livello: il campione uscente Klay Thompson (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Eric Gordon (Houston Rockets), Wesley Matthews (Dallas Mavericks), C.J. McCollum (Portland Trail Blazers), e Nick Young (Los Angeles Lakers).

A seguire, lo Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate). Favorito indiscusso Aaron Gordon (Orlando Magic): suoi avversari, DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Derrick Jones (Phoenix Suns), Glenn Robinson (Indiana Pacers).

LUNEDI' 21 FEBBRAIO

Ore 02.00: Team East vs Team West. L'apice del week-end, ovvero la partita dei professionisti. E' l'evento conclusivo ma anche quello più atteso della tre giorni di New Orleans.

Per l’Ovest, coach Steve Kerr (Golden State Warriors) avrà in quintetto Steph Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors) e il padrone di casa Anthony Davis (New Orleans Pelicans). In panchina Russell Westbrook (OKC Thunder) Klay Thompson (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies) e DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers). Per l’Est, Brad Stevens (Boston Celtics) schiererà in quintetto Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls), LeBron James (Cleveland Cavaliers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). In panchina, invece, Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Paul George (Indiana Pacers), Paul Millsap (Atlanta Hawks) e Carmelo Anthony (New York Knicks), chiamato in extremis al posto dell’infortunato Kevin Love (Cleveland Cavaliers).